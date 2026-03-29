Estas son todas las selecciones que terminaron en el tercer lugar en la historia de los Mundiales
Aunque este es uno de los sitios más incómodos donde un país puede quedar en la gran justa internacional, estos son los terceros lugares de todos los Mundiales.
Las historias que surgen de cada Copa del Mundo resultan sumamente interesantes. Obviamente, todos recuerdan a los peores equipos y a los campeones, pero pocos recuerdan de los que se quedaron en la orilla. Aunque muchos no son fanáticos de la disputa por el tercer lugar, para los datos se entiende como un asunto de suma importancia. Por ello, vale la pena conocer a todos los países que quedaron en el tercer sitio de los Mundiales.
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¿Qué países quedaron en el tercer sitio en la historia de los Mundiales?
A nada de que una nueva edición de la Copa del Mundo se presente ante los ojos de los millones de aficionados, este dato probablemente sea ignorado por la mayoría de las personas. Y es que no es común hacer un conteo de aquellos seleccionados que se quedaron a la orilla de la gloria. Sin embargo, surgen cosas reveladoras entre todos los que quedaron en tercer sitio de los Mundiales.
- 1930 - Estados Unidos y Yugoslavia
- 1934 - Alemania
- 1938 - Brasil
- 1950 - Suecia
- 1954 - Austria
- 1958 - Francia
- 1962 - Chile
- 1966 - Portugal
- 1970 - Alemania
- 1974 - Polonia
- 1978 - Brasil
- 1982 - Polonia
- 1986 - Francia
- 1990 - Italia
- 1994 - Suecia
- 1998 - Croacia
- 2002 - Turquía
- 2006 - Alemania
- 2010 - Alemania
- 2014 - Países Bajos
- 2018 - Bélgica
- 2022 - Croacia
En los detalles rápidos de estas estadísticas, la selección que más veces obtuvo el tercer lugar es la de Alemania (4), mientras que le siguen países como Francia (2), Brasil (2), Suecia (2) o Polonia. Y esto indica el poderío de los germanos, que además de tener cuatro títulos mundiales, tienen 4 terceros lugares y cuatro finales perdidas.
@apex_ftbl "This wasn’t just a 3rd place match… it was pride, history, and heartbreak colliding 🇭🇷🔥🇲🇦 The night Croatia fought for bronze, and Morocco fought for glory. 🏆✨ "#CroatiaVsMorocco #WorldCup2022 #Croatia #Morocco #Modric #Hakimi #FootballHistory #ThirdPlacePlayoff #WorldCupDrama #UnforgettableMatch #FIFAWorldCup ♬ original sound - آيرِيـٰسٌ.
¿Siempre se ha jugado un partido por el tercer lugar en los Mundiales?
La respuesta en teoría es sí, pero estadísticamente no. Siempre ha estado presente dicha tradición… o al menos desde 1954. Y es que en 1930 no se disputó el partido directamente, por lo que se puede decir que estadounidenses y yugoslavos tienen ese honor al ser semifinalistas. Mientras que en 1950 Suecia es el claro tercer sitio, aunque allí fue tras el cuadrangular final donde quedaron arriba de España y detrás de Uruguay y Brasil. En ese sentido, desde 1954 se disputa “el partido que nadie quiere jugar” de manera ininterrumpida.