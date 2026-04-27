¿Cuándo comienzan los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

Se jugó la última jornada del Clausura 2026 y los ocho mejores equipos clasificaron a la Liguilla en donde buscarán seguir avanzando rondas hasta llegar a la Final para hacerse del título de la Liga BBVA MX.

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Cuándo se jugarán los Cuartos de Final del Clausura 2026

Luego de haber terminado la fase regular del Clausura 2026, 10 equipos comenzaran su periodo vacacional, mientras que Pumas, Chivas, Cruz Azul, Pachuca, Toluca, Atlas, Tigres y América ya piensan en sus compromisos de los Cuartos de Final de la Liguilla.

Sin la instancia del Play In y con la necesidad de concretar el torneo lo antes posible por la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, la Liguilla continúa su actividad el próximo fin de semana con los Cuartos de Final.

|X: Pumas

Será este lunes 27 de abril cuando la Liga BBVA MX confirme oficialmente las fechas y horarios de los compromisos de los Cuartos de Final del Clausura 2026, pero es un hecho que los juegos de Ida se disputarán entre el sábado 2 y domingo 3 de mayo, es decir, el próximo fin de semana.

Los duelos de Vuelta de los Cuartos de Final se jugarán entre el sábado 9 y domingo 10 de mayo e inmediatamente después se jugará la Semifinal a media semana.

Cabe señalar que esta misma semana se jugarán las Semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf en donde Toluca y Tigres tendrán actividad enfrentándose a LAFC y a Nashville, respectivamente.

Los partidos de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Pumas vs América

Chivas vs Tigres

Cruz Azul vs Atlas

Pachuca vs Toluca

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