OFICIAL: Fecha y rival contra el que DEBUTA Cruz Azul del Apertura 2026 en la Liga BBVA MX

Mientras la atención del futbol mundial sigue centrada en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Liga BBVA MX ya está todo listo para el inicio del Torneo Apertura 2026, donde Cruz Azul arrancará un nuevo desafío con la misión de defender el título conseguido hace apenas unas semanas.

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La Máquina llegará al nuevo semestre con altas expectativas. El equipo dirigido por Joel Huiqui mantuvo la base del plantel campeón, comenzó la pretemporada en La Noria con el regreso de la mayoría de sus figuras y ya trabaja para afrontar un calendario exigente entre la Liga MX y los compromisos internacionales.

El objetivo es claro: volver a pelear por el campeonato y confirmar que el título obtenido no fue una casualidad. Para ello, Cruz Azul buscará iniciar el torneo con el pie derecho desde la primera jornada.

¡Cruz Azul campeón del Clausura 2026! La Máquina conquista su décima estrella

Atlético de San Luis será el primer rival de Cruz Azul

La Liga MX confirmó que Cruz Azul debutará el próximo viernes 17 de julio, cuando visite al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, en duelo correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 7:00 de la noche, tiempo del centro de México.

No será una prueba sencilla. San Luis suele hacerse fuerte en casa y buscará aprovechar el respaldo de su afición para comenzar el campeonato con una victoria. Del otro lado estará un Cruz Azul que llega con la presión natural de portar el título de campeón y con la obligación de responder desde el primer partido.

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Cruz Azul inicia la defensa de su corona

El Apertura 2026 representará una nueva prueba para Cruz Azul. Después de conquistar la décima estrella, el reto ahora será mantenerse en la cima del futbol mexicano y responder a las expectativas que genera un plantel acostumbrado a pelear por los primeros lugares.

El debut ante Atlético de San Luis marcará el primer paso de un torneo en el que La Máquina buscará escribir un nuevo capítulo exitoso y demostrar que tiene los argumentos para volver a competir por el campeonato desde la Jornada 1.