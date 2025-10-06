¿Cuándo juega México vs Colombia? Partido de la Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana continúa su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 con un enfrentamiento de alto calibre ante Colombia, programado para el sábado 11 de octubre de 2025 en el imponente AT&T Stadium de Arlington, Texas. El partido arrancará a las 19:00 horas tiempo del centro de México y será transmitido por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración estelar de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, David Medrano y Carlos Guerrero.

Este encuentro forma parte de la penúltima Fecha FIFA del año, y representa una oportunidad crucial para que el técnico Javier Aguirre afine detalles y defina su lista final de convocados para el Mundial. El propio Rafael Márquez, auxiliar técnico, ha señalado que “los lugares para la lista final cada vez son menos, ya que comienzan a cerrar el grupo y dejan de lado los experimentos”.

Convocados de México para la Fecha FIFA de octubre

La convocatoria nacional presenta una mezcla de experiencia y juventud, con nombres consolidados y algunas sorpresas. Entre los porteros destacan Carlos Acevedo, Luis Malagón y Raúl Rangel. En la defensa, figuran Kevin Álvarez, César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Ramón Juárez, Israel Reyes y el joven Mateo Chávez del AZ Alkmaar.

El medio campo se encuentran Luis Romo, Erick Sánchez, Carlos Rodríguez, Alexis Gutiérrez, Erik Lira, Diego Lainez, Marcel Ruiz y Orbelín Pineda, mientras que en el ataque brillan Hirving Lozano, Santiago Gimenez, Germ{an Berterame, César Huerta, Alexis Vega y Julián Quiñones.

Convocados de la Selección de Colombia

La Selección Colombiana, dirigida por Néstor Lorenzo, llega con una plantilla poderosa y bien distribuida en todas sus líneas:

Porteros:

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

Defensores:

Álvaro Angulo – Pumas (MEX)

Andrés Román – Atlético Nacional (COL)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)

Yerry Mina – Cagliari (ITA)

Yerson Mosquera – Wolverhampton (ENG)

Dávinson Sánchez – Galatasaray (TUR)

Jhon Lucumí – Bologna (ITA)

Johan Mojica – Mallorca (ESP)

Mediocampistas:

James Rodríguez – León (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)

Juan Camilo Portilla – Talleres (ARG)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Kevin Serna – Fluminense (BRA)

Richard Ríos – Benfica (POR)

Yáser Asprilla – Girona (ESP)

Delanteros:

Johan Carbonero – Internacional (BRA)

Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)

Luis Díaz – Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez – Sporting CP (POR)

Rafael Santos Borré – Internacional (BRA)

Este partido promete emociones, intensidad y un ambiente mundialista. ¡No te lo pierdas por Azteca Deportes!

