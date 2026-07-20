¿Cuándo REGRESA Malagón al América? El portero ya reporta en los entrenamientos

Luego de perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026 debido a una rotura del tendón de Aquiles en el pie izquierdo en un compromiso de la Concacaf Champions Cup con el América, Luis Ángel Malagón ha comenzado a entrenar con las Águilas y su regreso a las canchas parece estar cada vez más cerca.

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¿Cuándo volverá Luis Ángel Malagón con el América?

Inicialmente, se pronosticaba que Luis Ángel Malagón se perdiera entre siete y ocho meses de actividad debido a la gravedad de su lesión ocurrida en marzo, lo que marginaba al guardameta para el Apertura 2026.

Sin embargo, Malagón ha tenido una recuperación favorable y su tiempo de mejora se estima ahora en seis meses, por lo que el portero podría volver a defender el arco americanista en septiembre u octubre, cuando se dispute la recta final del Apertura 2026.

El portero de las Águilas ya recibió el visto bueno por parte del cuerpo médico del equipo para realizar actividades físicas como parte de su recuperación que le permitirá retomar fuerza y fondo físico y trabajos con el balón.

Luis Malagon of America during the round of 16 first leg match between Philadelphia Union and Club America as part of the CONCACAF Champions Cup 2026, at Subaru Park Stadium, on March 10, 2026 in Chester, Pensilvania, United States.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Los mundialistas regresan al América

Luego de participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, los seleccionados uruguayos Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, además del mexicano Israel Reyes, están de regreso con el América tras su periodo vacacional y se encuentran realizando trabajos diferenciados para estar al parejo de sus compañeros.

Sin embargo, se espera que los tres puedan estar disponibles para el compromiso del América ante el Atlante del Viernes Botanero por la Jornada 2 del Apertura 2026.

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