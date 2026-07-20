Los partidos que transmitirá GRATIS TV Azteca de la Jornada 2 de la Liga BBVA MX

Terminó la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero la actividad del futbol continúa con los compromisos de la Jornada 2 de la Liga BBVA MX que transmitiremos a través de la señal de TV Azteca y de forma totalmente gratuita en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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Los partidos de la Jornada 2 que transmitirá TV Azteca

La pantalla de TV Azteca tendrá este martes 21 de julio el enfrentamiento entre el Toluca y los Pumas de la UNAM por la Jornada 2 del campeonato mexicano en la cancha del Estadio Nemesio Diez en punto de las 20:50 horas, tiempo del centro de México, pero podrás disfrutar del previo desde las 20:20 horas en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

El tradicional Viernes Botanero tendrá como plato principal el primer partido como local del Atlante en la cancha del Estadio Azteca enfrentándose al América en un compromiso que comenzará a las 20:50 horas y con su transmisión previa desde las 20:20 en plataformas digitales.

Para el sábado 25 de julio podrás disfrutar del encuentro entre los Tigres de la UANL y el Atlético de San Luis que se disputará en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León a las 20:50 horas, pero que de igual manera podrás disfrutar del live previo desde media hora antes.

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