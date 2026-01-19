¿Cuándo se reanuda el Clausura 2026 con la Jornada 4 de la Liga BBVA MX?

Luego de una semana de intensidad en la que se disputaron tres jornadas en menos de 10 días, la actividad del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se tomará un descanso para dar lugar a los dos compromisos que disputará la Selección Mexicana ante sus similares de Panamá y Bolivia el próximo jueves 22 y domingo 25 de enero, respectivamente.

¿Cuándo vuelve la Liga BBVA MX con la Jornada 4?

La Liga BBVA MX se detendrá este fin de semana ante la actividad de la Selección Mexicana y la Jornada 4 del Clausura 2026 se disputará hasta el viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero.

Javier Aguirre disputará sus compromisos ante Panamá en el Estadio Rommel Fernández de la capital canalera, y Bolivia en el Estadio Olímpico de Santa Cruz, con elementos de la Liga BBVA MX, por lo que el campeonato mexicano dará prioridad a los encuentros de la Selección Mexicana para que los jugadores puedan concentrarse.

Posterior a los partidos de preparación del conjunto Azteca con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026 se reanudará la actividad del Clausura 2026 en la Jornada 4 con tres encuentros.

Official Ball Voit during the 3rd round match between Cruz Azul and Puebla as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2026 at Cuauhtemoc Stadium, on January 17, 2026 in Puebla, Mexico.|Jafet Moz/Jafet Moz

Partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026

Viernes 30 de enero



Puebla vs Toluca

Pumas vs Santos Laguna

Bravos de Juárez vs Cruz Azul

Sábado 31 de enero



Atlas vs Mazatlán

Atlético de San Luis vs Chivas

León vs Tigres de la UANL

Rayados vs Tijuana

América vs Necaxa

Domingo 1 de febrero



Querétaro vs Pachuca

