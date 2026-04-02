Estos DÍAS faltan para el regreso de Gilberto Mora tras su lesión; ¿estará en el Mundial?

Una de las razones por las cuales el técnico Javier Aguirre no ha confeccionado por completo su lista para la Copa Mundial de la FIFA 2026 radica en la cantidad de lesionados que la Selección Mexicana ha tenido a lo largo de los últimos meses, teniendo como ejemplo de lo anterior a Gilberto Mora.

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A pesar de tener 17 años de edad, Gilberto Mora pintaba para ser titular en la Selección del Vasco de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Desafortunadamente para su causa, problemas de pubalgia han impedido que el jugador de Xolos de Tijuana sea regular en el terreno de juego.

¿Cuántos días faltan para que Gilberto Mora regrese a las canchas?

Fue previo al juego de la Selección Mexicana en el Estadio Banorte que Gilberto Mora aprovechó los micrófonos para decir que su regreso a las canchas está más cerca que nunca, esto luego de haber superado satisfactoriamente un problema de pubalgia que arrastra desde hace unos meses.

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De hecho, el seleccionado nacional confesó que podría recibir el alta médica este mismo fin de semana, lo cual haría que el jugador comience a superar sus dolencias y, a su vez, vuelva a ser considerado por Xolos de Tijuana para disputar la parte final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, esto en el entendido de que comenzó a entrenar al parejo del equipo esta semana.

Cabe mencionar que Gilberto Mora es un mediocampista que tiene como habilidad principal su último toque y el hecho de ser zurdo, situación que no tienen los demás mediocampistas en México. Por tal motivo, se espera que se recupere en tiempo y forma rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué otros jugadores ha recuperado la Selección a días del Mundial?

El Vasco Aguirre ha recibido gratas noticias durante las últimas dos semanas, pues además del posible regreso de Gilberto Mora también confirmó la vuelta de Luis Chávez, quien recientemente tuvo minutos en un amistoso del Dinamo Moscú. Una situación similar vive Santiago Giménez, el cual ya tuvo minutos en el último juego del Milán.