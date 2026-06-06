¿Cuántos goles necesita Cristiano Ronaldo para ser el máximo anotador en la historia de los Mundiales?

Estamos a unos días para que comience oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que será la última en la historia como profesional del astro protugués Cristiano Ronaldo toda vez que el jugador del Al Nassr llegará a la misma con 41 años de edad, convirtiéndose en uno de los jugadores más longevos de este evento.

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Cristiano Ronaldo llegará a esta Copa Mundial de la FIFA 2026 muy cerca de llegar a los 1,000 goles en su carrera contando clubes y Selección; sin embargo, el portugués también tiene en mente convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales. ¿Cuántas dianas necesita para ello?

¿Cuántos goles necesita Cristiano Ronaldo para ser el máximo goleador de los Mundiales?

En estos momentos, Cristiano Ronaldo suma un total de ocho dianas a lo largo de las cinco participaciones que ha tenido en eventos mundiales. El primer gol del portugués se dio precisamente en Alemania 2006, mientras que el último hace cuatro años; es decir, en Qatar 2022.

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Los goles de Cristiano Ronaldo se dividen de la siguiente forma: 1 gol en Alemania 2006 frente a Irán, 1 gol en Sudáfrica 2010 ante Corea del Norte, 1 gol en Brasil 2014 contra Ghana, 4 goles en Rusia 2018 (tres ante España y uno contra Marruecos), y 1 gol en Qatar 2022 frente a Ghana.

A pesar de ello, Cristiano Ronaldo aún está lejos de la marca de Miroslav Klose, quien se mantiene como el máximo goleador en la historia de los Mundiales al sumar 16 tantos. En otras palabras, si el portugués quiere superar al alemán tendrá que registrar nueve dianas en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué jugadores en activo pueden superar la marca de Miroslav Klose?

Además de Cristiano Ronaldo, dos elementos más podrían superar la marca del delantero germano si es que tienen una buena participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El primero de ellos es Lionel Messi que cuenta con 13 goles, mientras que el segundo es Kylian Mbappé y sus 12 tantos hasta ahora.