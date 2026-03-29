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¿Indirecta? El DARDO de Israel Reyes a los delanteros de la Selección Mexicana

Israel Reyes habló al final del partido sobre el desempeño de la Selección Mexicana

Mexico vs Portugal - International Friendly
Israel Reyes (L) of Mexico fights for the ball with Nuno Mendes (R) of Portugal during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Portugal as part of reopening at Mexico City (Banorte) Stadium, on March 28, 2026 in Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Escrito por: Francisco Fernández

La Selección Mexicana empató sin goles este sábado 28 de marzo ante su similar de Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca; sin embargo, el resultado no dejó conformes a los aficionados que se manifestaron con abucheos e incluso para algunos elementos del conjunto Tricolor como Israel Reyes.

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Resumen y Goles | México vs Portugal | Amistoso internacional | Reinauguración Estadio Banorte

Israel Reyes lanza dardo contra los delanteros de la Selección Mexicana

Israel Reyes concedió unas palabras al final del partido entre México y Portugal para las cámaras de TV Azteca en donde destacó el trabajo realizado por sus compañeros durante el encuentro, pero señaló que aun hace falta mejorar, especialmente en la parte delantera.

"Esperábamos un Portugal fuerte, son equipos que van a ser importantes en el Mundial, lo sabemos todos. Era una bonita prueba para saber de qué estamos hechos e ir sabiendo lo que va a ser el Mundial", dijo Reyes.

"Estamos tranquilos, me voy satisfecho, creo que el equipo rindió muy bien defensivamente, pero sabemos que podemos mejorar arriba, la verdad, un poco más, desde abajo hasta arriba ir mejorando la parte de juego, la parte ofensiva y creo que este es el camino para hacer un muy buen Mundial", agregó el zaguero mexicano.

Reyes fue uno de los jugadores más destacados en la defensa mexicana evitando los embates de la delantera de Portugal e incluso teniendo una opción de disparo al frente que contuvo de buena manera el portero Rui Silva.

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