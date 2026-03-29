En Liga MX las anota con lo ojos cerrados; en el México vs Portugal se la perdió. ¡Así fue la falla de Armando Hormiga González a centímetros de la portería!

El delantero de las Chivas, Hormiga González falló un remate de cabeza que en otros momentos ha mostrado que son jugadas de rutina. Ahora la pólvora estuvo mojada para el atacante quien se colocó de forma extraodinaria casi en el área chica y en un centro perfecto de Quiñones, fue mandado por fuera del arco en el remate del juvenil de Chivas.

La Hormiga González no arrancó el partido, entró en el complemento, y lo que sí mostró fue corazón, emoción de estar en la cancha y una movilidad que inquietó a la zaga de Portugal, algo que tal vez no sucedió con Raúl Jiménez, pues funcionó más como un poste.

La Hormiga falló este remate al 79, cuando una descolgada de México llegó a los pies de Julián Quiñones, jugador que encaró pero decidió recortar hacia el centro y lanzar un servicio con ventaja para la Hormiga que llegó por las espaldas de la defensa.

En ese instante parece que hubo una duda si rematar de cabeza fijo o tal vez lanzarse a manera de palomita y ese segundo fue el que quizás le costó que su remate se fue por un lado perdiéndose la jugada más clara de los dos equipos en este partido muy esperado.

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Hormiga González, levantó la cara y siguió con su dinámica

Hormiga, líder de goleo en Liga MX con 9 tantos con Chivas en el torneo, solo se lamentó la falla, levantó la mirada y retomó sus funciones en el campo, y los 10 minutos restantes fueron también de inquietudes para Portugal por el papel de la Hormiga.