David Medrano revela al REEMPLAZO de Diego Cocca como DT de Atlas

David Medrano, periodista de TV Azteca, reveló que el entrenador interino del Atlas, luego de la inesperada salida de Diego Cocca como DT a unos días de comenzar el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, será el español Antonio Solana, quien tendrá como primera misión enfrentar a León este viernes 17 de julio.

Solana, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del deporte, se desempeña como director de Fuerzas básicas del Atlas desde diciembre de 2024. Antes de llegar a la Academia AGA, el español trabajó para la Real Federación Española de Futbol, para el Sevilla y el Real Valladolid. Además, tuvo una etapa en Costa Rica al mando de la Liga Deportiva Alajuelense.

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La posición de Solana no está garantizada ya que los “Rojinegros” emitieron un comunicado en el que señalan que trabajan en las distintas opciones para reemplazar a Diego Cocca a largo plazo.

INTERINO

El español Antonio Solana queda como interino del Atlas mientras se contrata al nuevo técnico. Solana se desempeña como director de básicas de los Zorros. pic.twitter.com/K3WPxsm7JF — david medrano felix (@medranoazteca) July 13, 2026

Atlas y el resurgimiento de la “Academia” bajo Antonio Solana

Durante el último año Atlas debutó a múltiples jugadores mexicanos menores de 23 años en la primera división de la Liga MX: Sergio Hernández Flores, Jorge San Martín, Luis Blanco y Luis Gamboa. Asimismo, los "Zorros" prometen debutar aún más de cara al Apertura 2026 para revivir su proyecto de nutrir al futbol mexicano con sus canteranos como lo hizo en el pasado con jugadores como Rafael Márquez, Pavel Pardo y Andrés Guardado.

Además, Atlas aporta uno de los 23 jugadores convocados para el torneo Clasificatorio Sub-20 para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en la figura de Gamboa. El joven delantero se desempeña como extremo derecho y apenas tiene 17 años y ya vio acción en 11 partidos del Clausura 2026.

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