OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX se queda sin DT a dos días del inicio del Apertura 2026

El Club Atlas ha confirmado oficialmente que Diego Cocca no continuará como director técnico de la institución. La noticia llega en un momento crítico, a escasos días de que inicie el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, tomando a la afición y al entorno rojinegro por sorpresa.

De acuerdo con el comunicado emitido por la directiva tapatía, la decisión se tomó de mutuo acuerdo tras evaluar el presente y el futuro del proyecto deportivo. El club no ha detallado las razones exactas de esta separación prematura, sin embargo, indican que se mantuvieron conversaciones para llegar a un acuerdo mutuo, pero este no llegó.

La directiva agradeció profundamente el compromiso y la entrega del estratega durante su gestión, reconociendo que su paso por el banquillo del Estadio Jalisco marcó un antes y un después en la historia moderna del club.

¿Qué ganó Dieco Cocca con Atlas?

Independientemente de esta despedida, la estancia de Diego Cocca en el banquillo rojinegro será recordada como la etapa más brillante en la historia del club. El argentino no solo logró que el equipo recuperara su jerarquía, sino que hizo realidad los sueños más grandes de su afición: lideró el histórico bicampeonato (Apertura 2021 y Clausura 2022), terminando con una sequía de siete décadas sin títulos, y sumó a las vitrinas el trofeo de Campeón de Campeones tras su dominio en la temporada 2021-2022.

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