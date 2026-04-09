David Medrano revela a los árbitros mexicanos que podrían pitar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este miércoles 8 de abril del 2026, David Medrano reveló en sus redes sociales a los árbitros mexicanos que podrían pitar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El colaborador de TV Azteca Deportes aseguró que en las próximas horas la FIFA dará a conocer a todos los árbitros que estarán para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hay dos silbantes mexicanos entre los considerados. Medrano detalló que sería un hecho que César Arturo Ramos Palazuelo será uno de los convocados junto a la central Katia Itzel. De igual forma, explicó que en el caso del Gato Ortiz quedaría fuera y en su lugar estaría Katia.

"En las próximas horas FIFA dará a conocer los nombres de los árbitros para pitar el Mundial 2026 y es un hecho que César Ramos estará entre los convocados junto con Katia Itzel. Todo parece indicar que el Gato Ortiz perdió la carrera con Katia".

MUNDIALISTA OTRA VEZ

En las próximas horas FIFA dará a conocer los nombres de los árbitros para pitar el Mundial 2026 y es un hecho que César Ramos estará entre los convocados junto con Katia Itzel. Todo parece indicar que el Gato Ortiz perdió la carrera con Katia. pic.twitter.com/AjfhrB6NGi — david medrano felix (@medranoazteca) April 9, 2026

Por el momento, ninguno de los silbantez ha reaccionado a la información y estarían esperando que la FIFA de a conocer la convocatoria.

La experiencia de César Ramos

César Ramos es considerado por muchos como uno de los centrales con más experiencia en el futbol mexicano. Además, ha logrado estar en las últimas dos ediciones de las Copas Mundiales de la FIFA™.

En ambas fue designado para un encuentro de semifinales, por lo que su experiencia le puede ayudar para en esta edición lograr pelear por silbar una final.

La calidad de Katia Itzel

Por otra parte, Katia Itzel ha tenido una carrera destacada pues ya ha sido reconocida como la sexta mejor árbitra del mundo por la IFFHS. De igual forma, en la Copa Oro 2025 se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido varonil del torneo, por lo que viviría su primera Copa Mundial de la FIFA™.