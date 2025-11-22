De ícono de la lucha libre a retirarse por una terrible lesión: ¿Qué pasó con KeMonito?

La lucha libre ha sido cuna de grandes deportistas consagrados de la disciplina que se han ganado el respeto y el cariño de la afición y los colegas. Así es el caso de KeMonito.

Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento

Jesús Juárez Rosales, más conocido como KeMonito, también llevó los apodo de Alushe, Duende Maya y El Centavito. Su carrera está llena de momentos icónicos del mundo de la lucha libre. Pero algunos son tristes, como los momentos en que surío lesiones que le dejaron secuelas.

Te puede interesar: The Legend of Zelda: Nintendo revela el primer vistazo oficial a Zelda y Link en la película live-action

¿A qué se dedica actualmente el luchador KeMonito?

El exluchador buscó su retiro desde 2020, sin embargo su fuerte afecto por la disciplina no lo ha hecho desaparecer del cuadrilátero. Actualmente se desempeña como manager de luchadores y ha participado de algunos programas de televisión como Las Aventuras de Capulina, Odisea Burbujas e Incógnito.

También ha sido convocado por firmas como Grupo Bimbo y Netflix para ciertos comerciales e incluso lanzó un cortometraje autobiográfico para el gigante de streaming de la 'N roja'. El mismo se estrenó en 2023 y se denominó Kemonito: La última caída.

Te puede interesar: Conoce a todos los nominados a The Game Awards 2025

¿Qué le pasó a KeMonito?: su vida cambió para siempre por las lesiones

En su reciente documental de Netflix, el exdeportista ha narrado que ha estado sufriendo por los golpes en la espalda y una afectación en las rodillas. Estas secuelas le han impedido la movilidad. Pero aún así sigue teniendo apariciones en el cuadrilátero junto a otras figuras de la disciplina.

El luchador sufrió una lesión en el ring en mayo de 2024. Debido al gran golpe que le propinó 'El Último Guerrero' mientras estaba en una esquina, KeMonito cayó y sufrió un fuerte golpe. Esta dura caída fue una de las que le dejó importantes secuelas físicas. Sin embargo, la leyenda de la lucha libre sigue activa dando cátedra en el cuadrilátero de todo México. Siempre seguirá siendo uno de los mayores ídolos del país de la disciplina.