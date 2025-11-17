The Legend of Zelda: Nintendo revela el primer vistazo oficial a Zelda y Link en la película live-action

Se trata, sin duda alguna, de uno de los live action más esperados y que promete más fidelidad de toda la historia. The Legend Of Zelda al mundo del séptimo arte es una completa realidad, por lo que recientemente Nintendo ha revelado el primer vistazo de lo que será este personaje en la pantalla grande.

Nintendo no podría explicarse sin la popularidad que le ayudó a ganar The Legend Of Zelda, uno de los juegos más importantes que tiene en su historia. Ahora, recientemente se han concedido detalles sobre cómo lucirá el live action, uno de los más esperados de los últimos años.

¿Cómo luce The Legend Of Zelda en live action? Nintendo responde

En el primer vistazo mostrado a través de redes sociales se muestra a Benjamin Evan Ainsworth, quien será el encargado de darle vida a Link, junto a Bo Bragason, quien será la Princesa Zelda, lo cual sugiere el inicio de la producción de esta película que promete ser un boom espectacular en los cines.

Vale mencionar que, hasta el momento, los detalles de la trama están en un completo secreto dado que tanto Sony Pictures como Nintendo buscan que los spoilers no sean una constante en esta producción audiovisual, por lo que hasta ahora poco y nada se sabe de la película per sé.

Dicho lo anterior, el director de The Legend Of Zelda, Wes Ball, ya cuenta con un gran nivel de experiencia en el mundo del live action gracias a formar parte de entregas como El Planeta de los Simios, así como la trilogía de The Maze Runner, por citar solo algunos ejemplos.

The Legend Of Zelda, ¿igual que El Señor de los Anillos?

El director de The Legend Of Zelda está tan entusiasmado con el proyecto que, en más de una ocasión, ha prometido que su ambientación será comparable a la de El Señor de los Anillos, una de las películas más importantes de la historia. Recuerda que el estreno de esta película está programado para mayo del 2027.