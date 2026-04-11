¡DE LOCOS! El jugador que rechazó jugar con Lionel Messi en el Inter Miami

Harry Maguire tomó una decisión más que polémica en su carrera, pero con la que confirma su compromiso con el Manchester United. Ya que el defensor inglés rechazó una atractiva oferta del Inter Miami y prefirió extender su contrato con el club inglés, para apostar por continuar su carrera en Old Trafford.

De acuerdo con reportes de la prensa británica, el central priorizó su deseo de permanecer en el equipo Red Devil. El club anunció recientemente la renovación de su vínculo hasta el verano de 2027, con la posibilidad de ampliarlo por una temporada adicional, lo que prácticamente descarta su salida en el corto plazo.

El interés por el zaguero no solo llegó desde la MLS. Equipos como el Napoli también habrían mostrado atención a su situación contractual, especialmente cuando parecía que el futbolista podría convertirse en agente libre al finalizar la temporada. Sin embargo, la decisión del defensor dejó claro que su prioridad era continuar en Manchester.

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Maguirre seguirá en el Manchester United

El futbolista de ahora 33 años ha recuperado protagonismo, consolidándose nuevamente como pieza importante dentro del esquema del equipo. Bajo la dirección técnica interina de Michael Carrick, se afianzó como una pieza inamovible y con un gran rendimiento con el que recuperó la confianza que había perdido.

Su historia en el club no ha estado exenta de momentos difíciles. Tras perder la capitanía y enfrentar las duras críticas de los aficionados por varias temporadas, el defensor logró revertir la situación y volver a ganarse un lugar en la plantilla.

Con más de 250 partidos disputados desde su llegada procedente del Leicester City, Maguire ahora busca cerrar su trayectoria en el Manchester United, dejando atrás la posibilidad de compartir vestidor con Lionel Messi.

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