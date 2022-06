10 puntos que debes saber de Triplemanía Tijuana de este 18 de junio

La Triplemanía Tijuana se celebrará este sábado 18 de junio en el Estadio de los Xolos de Tijuana, epicentro de un espectáculo que se pronostica espectacular por las siete contiendas y los casi 40 luchadores que entrarán en acción.

El evento destaca por ser la segunda gran fecha de tres, que anunció Lucha Libre AAA, para celebrar sus tres décadas de existencia, en el que una Ruleta de la Muerte sobresale por la historia que dejará no solo a la Tres Veces Estelar, sino a todo el ambiente de la lucha libre mexicana.

La cartelera de Triplemanía Tijuana

Lucha estelar: Hardy Boys Matt Hardy vs Jeff Hardy (posible ausencia) vs Dragon Lee vs Dralístico

Lucha Ruleta de la Muerte: Psycho Clown vs Villano IV

Lucha Ruleta de la Muerte: Blue Demon Jr vs Pentagón Jr.

Máscara vs Máscara: 2 perdedoras Ruleta de la Muerte Femenil

Lucha de Alto Impacto: Hijo del Vikingo vs Fénix vs Bandido vs Taurus vs Laredo Kid

Ruleta de la Muerte Femenil en Jaula: Lady Shani vs Lady Maravilla vs Lady Flammer vs Sexy Star vs Reina Dorada vs La Hiedra vs Chik Tormenta

Copa Triplemanía: 13 luchadores saldrán a buscar el trofeo de la Triplemanía de Tijuana

El Hijo del Vikingo podría convertirse en el primer luchador en tener tres campeonatos. ¡Checa sus palabras en la previa a #TriplemaníaTijuana! #LuchaAztecaAAA 🔥



— Lucha Azteca AAA (@LuchaAztecaAAA) June 18, 2022

Lo que debes saber de la Triplemanía Tijuana

1.- Jeff Hardy oficialmente no viene y el sustituto es un luchador conocido por la afición en México y que ha estado antes en Lucha Libre AAA

2.- Una luchadora perderá la máscara en el Estadio de los Xolos

3.- Hijo Del Vikingo puede ser el primer tricampeón de AAA, si gana el crucero y lationamericano que están en disputa

4.- La sorpresa de la Copa Triplemanía, es ampliamente conocido por la afición en Tijuana

5.- Se esperan más de 15 mil aficionados en el Estadio Caliente

6.- Konnan será homenajeado en Tijuana, pues fue donde arrancó su carrera

7.- La Triplemanía Tijuana es la segunda de tres, y la última será el 15 de octubre en la CDMX

8.- Casi 40 luchadores entrarán en acción en un hexadrilatero, innovación de Antonio Peña

9.- Matt Hardy aceptó hacer pareja con el sustituto de su hermano Jeff Hardy

10.- La contienda de alto impacto con Taurus, Hijo del Vikingo, Fénix, Laredo Kid y Bandido podría ser la mejor de la noche