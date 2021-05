La reacción de Pentagón Jr. al conocer que un luchador lo clona

El luchador Pentagón Jr. dio cuenta de su humildad en horas recientes, al pasar por alto lo que sería la clonación de su personaje en un evento realizado el fin de semana en algún lugar de México, destacando que más allá de molestarle, es un orgullo inspirar a otros.

El luchador mexicano conocido también como el Zero Miedo, indicó que le han enviado la imagen de lo que parece ser un luchador, evadiendo esta situación como un problema.

“Hoy me han enviado esta foto más de 20 veces diciéndome que hay un clon que me están usurpando que alguien se está haciendo pasar por mi personaje en fin muchas cosas”, dijo el Penta Zero Miedo en sus redes sociales.

Recalcó que en lugar de causarle angustia, quiere decir que las cosas las está haciendo de manera correcta.

“Pero en lo único que yo pienso al ver esta fotografía es qué estoy haciendo bien las cosas porque mi propósito es inspirar a más personas y esta foto es muestra de qué inspiro a alguien”.

Sentenció que él le ve el sentido y lado positivo a las situaciones, incluyendo esta posible clonación.

“No sé si en verdad es un luchador o un aficionado o sólo alguien que se disfrazó de mi pero prefiero ver el lado positivo de las cosas y ese es que mi trabajo está inspirando a muchas a muchas personas”.

Pentagón Jr. un ídolo en México y en el extranjero

El luchador Pentagón Jr. se ha convertido en uno de los luchadores con mayor proyección, alcanzando papeles estelares en los Estados Unidos con AEW.

En México es una estrella, siendo reconocido por su personaje, más allá de que la máscara y el nombre es una entidad que en su momento ya había tenido algunas versiones. Penta le ha dado frescura, energía, presencia, inteligencia y mucho carisma al personaje.

Junto a su hermano Fénix, los luchadores conforman la mancuerna de los Lucha Brothers y son de los más taquilleros en México y en el extranjero.