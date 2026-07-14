OFICIAL: Los delanteros REGISTRADOS del América a días del inicio del Apertura 2026

El inicio del Torneo Apertura 2026 está cada vez más cerca y los clubes comienzan a cerrar los últimos detalles de sus plantillas. Uno de ellos es el América, que ya dejó ver cuáles serán los delanteros registrados con los que buscará volver a pelear por el título de la Liga BBVA MX.

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Las Águilas afrontarán un semestre exigente después de una intensa pretemporada en Estados Unidos y con la obligación de mantenerse entre los principales candidatos al campeonato. André Jardine ha insistido en fortalecer la competencia interna y eso también se refleja en la ofensiva, donde contará con tres futbolistas de características distintas para afrontar el torneo.

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Henry Martín seguirá liderando el ataque azulcrema

El referente ofensivo del América continuará siendo Henry Martín, uno de los capitanes del equipo y un delantero que, cuando las lesiones se lo permiten, sigue siendo garantía de goles y liderazgo dentro del vestidor.

Junto al atacante yucateco aparecen Víctor Dávila, quien puede desempeñarse tanto como centro delantero como por detrás del punta, y Raúl Zúñiga, una de las incorporaciones que buscará ganarse un lugar desde las primeras jornadas gracias a su potencia física y capacidad para atacar los espacios.

La combinación de experiencia, movilidad y fuerza le ofrece a Jardine diferentes variantes para modificar el sistema dependiendo del rival o del desarrollo de cada partido.

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América apuesta por variantes y competencia en el Apertura 2026

Con el registro oficial de Henry Martín, Víctor Dávila y Raúl Zúñiga, América encarará el Apertura 2026 con tres perfiles ofensivos diferentes, algo que el cuerpo técnico considera fundamental para afrontar un calendario que volverá a ser muy demandante.

Las Águilas no solo buscarán comenzar con el pie derecho en la Liga MX, sino también mantenerse como protagonistas durante todo el semestre. La competencia por la titularidad promete ser una de las más atractivas del plantel, especialmente en una posición donde los goles suelen marcar la diferencia.