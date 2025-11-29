Esta es la delegación mexicana de skateboarding que apunta a Los Ángeles 2028

La delegación mexicana de skateboarding participa esta semana en la Copa del Mundo de Japón, uno de los eventos más importantes dentro del circuito internacional y determinante para la clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 . Del 26 al 29 de noviembre de 2025, los mejores exponentes de la disciplina en México compiten en la modalidad street.

MEJOR NI HABLAMOS: FC Juárez 2-1 Pachuca | Play-In Apertura 2025

Este certamen llamado World Cup de Street se lleva a cabo en Kitakyushu, Japón, y no solo representa una prueba de alto nivel, sino también una oportunidad histórica: México busca clasificar por primera vez a un representante olímpico en skateboarding. Con una delegación joven, el equipo nacional confía en su objetivo.

Te puede interesar: James Rodríguez, Paulinho o Alexis Vega: cuál de los delanteros tiene el sueldo más alto

La delegación mexicana de skateboarding quiere posicionarse entre los primeros lugares del ranking mundial

La escuadra mexicana viajará con 6 atletas: María José Cabrera, Itzel Farías, Greg Rodríguez, Santiago Muñiz y Tláloc Mondragón. Ellos compiten en una Copa del Mundo que podría otorgarles puntos clave para sellar su participación en Los Ángeles 2028. Ellos son jóvenes talentos que han demostrado capacidad y compromiso, a pesar de la falta de infraestructura y espacios especializados para el entrenamiento de la disciplina en el país.

Bajo la dirección y entrenamiento de Sauro García, la delegación quiere lograr la clasificación olímpica, tanto en la rama femenil como en la varonil. En Tokyo 2020 y Paris 2024, Itzel Farías y Greg Rodríguez quedaron muy cerca de alcanzar su pase.

Te puede interesar: Qué ha pasado con Alexa Moreno y por qué no representará a México en gimnasia ahora

El camino de la delegación mexicana de skateboarding hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Según lo compartido por el entrenador Sauro García en sus redes sociales, todos los integrantes de la delegación quisieron participar de la World Cup de Street en Japón por los puntos que se disputan de cara a Los Ángeles 2028. Por eso la disciplina en México vive un momento decisivo.

El camino rumbo a los Juegos Olímpicos 2028 apenas comienza. Durante los próximos tres años, el equipo nacional de skateboarding deberá reforzar su nivel técnico, perfeccionar trucos y cumplir con concentraciones previstas en Japón y Brasil. Si bien los integrantes de la delegación son más pequeños en edad que el resto de los participantes de la Copa del Mundo, confían en su entrenamiento, compromiso y técnica aprendida.