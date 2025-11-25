deportes
Noticias
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Qué ha pasado con Alexa Moreno y por qué no representará a México en gimnasia ahora

La gimnasta Alexa Moreno vive un duro momento desde hace más de un año y podría seguir sin representar al país azteca

Diego Gonzalez
Otros Deportes
Alexa Moreno es una de las deportistas más destacadas del país, habiendo sido medallista mundial y panamericana en gimnasia artística y también compitiendo en los Juegos Olímpicos. Sin embargo no representará a México en las competencias que vienen y está en riesgo su participación en Los Ángeles 2028 por una dolorosa razón.

Mientras que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 promete ser un show increíble , Alexa Moreno podría no formar parte de la delegación de México en gimnasia artística producto de la lesión de rodilla sufrida en la previa a París 2024 y que no la dejó competir cómo a ella le hubiera gustado.

Desde aquellos JJ.OO. disputados en la capital de Francia, la deportista de 31 años no pudo volver a competir como le hubiese gustado y habló varias veces sobre su futuro representando a México. “Yo no sé si voy a seguir otro ciclo olímpico”, dijo en su momento. Y todo parece indicar que no estará.

Alexa Moreno está muy cerca de no volver a representar a México

Entre muchas de las cosas que expresó Alexa, dijo que tener un tiempo de reparación entre un ciclo olímpico y otro podía llegar a servirle mucho. “Me gusta tomarme mi tiempo, estar segura de que sí quiero”, expresó. Y agregó: “No es fácil, además van cambiando los objetivos también con el tiempo y tiene mucho que ver la edad”.

Foto: @alexa_moreno_mx

Además de eso, la gimnasta contó que tiene algunas secuelas físicas y que quiere estar sana, pero no sabe cómo se sentirá en los próximos años. Entre otras cosas, contó que su rodilla no está al cien por cien y que la operaron pero no terminaron de arreglar todo en su rodilla, por lo que le “duele todo el tiempo”.

Alexa Moreno reveló que compitió en el clasificatorio artístico de los Juegos Olímpicos Paris 2024 con una lesión de cartílago en la rodilla derecha y eso le provocó mucho malestar más tarde, además de un mal rendimiento. “La lesión me pegó mucho en los entrenamientos”, contó.

Alexa Moreno fue muy negativa sobre su regreso

“Si veo que no puedo entrenar de la manera que a mí me gustaría para llegar con el nivel que a mí me gustaría, no le veo tanto caso…”, expresó. Y finalizó: “así como estoy físicamente, realmente no podría, es más, no voy a llegar probablemente ni siquiera el año que viene”.

Diego Gonzalez

