Dónde y en qué estadio se juega el Toluca vs Pumas de la Jornada 2 del Apertura 2026

La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX comienza antes de lo previsto con dos partidos adelantados este martes 21 de julio. Uno de los encuentros con mayor expectativa será el de Deportivo Toluca FC y Pumas de la UNAM. Muchos aficionados buscan conocer cuál será el estadio que albergará este compromiso.

Tras iniciar el torneo con una victoria sobre Chivas, Toluca afrontará su primer partido como local del semestre. Del otro lado estará Pumas, que intentará recuperarse después de caer en su debut frente a Pachuca bajo la dirección técnica de Esteban Solari.

Crédito: Mexsport

¿Dónde se juega Toluca vs Pumas por el Apertura 2026?

El partido entre Toluca y Pumas se disputará en el Estadio Nemesio Díez, ubicado en Toluca, Estado de México. El inmueble volverá a recibir al conjunto escarlata en un semestre donde buscará defender el protagonismo alcanzado bajo el mando de Antonio Mohamed tras ganar la Concachampions 2026.

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El Estadio Nemesio Díez tiene capacidad para 31 mil espectadores, cuenta con césped natural y un terreno de juego con medidas de 105 por 68 metros. Fue inaugurado en 1954 y es uno de los estadios con mayor tradición dentro de la Liga MX.

Pumas sumará un refuerzo inesperado para el Apertura 2026|Crédito: @PumasMX / X

¿Cómo llegan Toluca y Pumas a este partido?

Toluca llega con confianza después de vencer 2-0 a Chivas en la primera jornada y ahora intentará hacerse fuerte ante su afición. Además, el encuentro fue adelantado debido a que los Diablos Rojos disputarán el Campeón de Campeones frente a Cruz Azul el próximo fin de semana en California.

Pumas, por su parte, necesita reaccionar tras perder 3-0 contra Pachuca en el estreno de Solari como entrenador. Los universitarios buscarán sumar sus primeros puntos del torneo en una de las visitas más complicadas del calendario.

¿A qué hora se juega Toluca vs Pumas en la Jornada 2 del Apertura 2026?

El encuentro adelantado de la Jornada 2 se disputará este martes 21 de julio. El silbatazo inicial está programado para las 21:05 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nemesio Díez.

Toluca vs. Pumas se podrá ver por TV Azteca

La transmisión del partido estará disponible por Azteca 7 en televisión abierta. También podrá seguirse mediante las plataformas digitales de Azteca Deportes, con la narración de Antonio Rosique y los comentarios de David Medrano y Jorge Campos.

