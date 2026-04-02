Raúl Tala Rangel, está en la mira de uno de los GRANDES de Europa

Con 26 años de edad, Raúl Tala Rangel podría dar el salto de Liga MX a Europa, pues se reveló por diferentes fuentes que lo sigue un equipo grande en Europa, especialmente en Portugal. Se trata del Sporting que tendría la mira puesta en el mexicano, interés que habría crecido a raíz de los dos partidos amistosos ante Portugal y Bélgica en los que el guardamenta de Chivas fue titular.

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Su edad, estatura, salida con los pies y liderazgo serían claves para que este equipo de mucha tradición como lo es el Sporting le ponga el ojo al guardamenta del rebaño, que de seguir lo que resta del torneo Clausura 2026 de la Liga MX con buenas actuaciones, daría un paso más hacia ese posible brinco.

Pero sobre todo la gran vitrina será la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, en donde una titularidad bajo los tres palos serían el empujón necesario para que este equipo que se dice lo quiere, vaya con todo por él.

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Feyenoord, también vería con buenos ojos a Raúl Rangel

Un segundo y posible interesado sería el Feyenoord, equipo de mucha tradición en Países Bajos y que eventualmente podría entrar en la negoación en meses próximos por el jugador de las Chivas.

Si Tala además escribe un buen papel en el Mundial no sería extraño que no solo este, sino otros equipos se sumen buscando firmar al arquero que ha crecido en últimos tiempos a tal grado de afanzarse como el titular de México para esta Copa del Mundo,

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