Un día llegó gratis de Chivas a Pumas, hoy vale 6 millones y sorprende a todos porque brilla en Europa

Chivas aún no levanta cabeza tras la llegada de Gabriel Milito, quien tendrá un futuro complicado según Christian Martinoli . El equipo tiene un presente irregular y aún no se afianza a la idea de su entrenador. En estos momentos, el Rebaño desearía contar con César Huerta dentro de su plantilla, futbolista mexicano que pasó desapercibido en Guadalajara y que hoy brilla en Europa.

César Huerta fichó por el Anderlecht de Bélgica a principios de este 2025 y se podría decir que este fichaje fue positivo para su carrera. En su primer semestre marcó un gol y dio dos asistencias en sus primeros cinco encuentros en Europa. También debutó en UEFA Europa League dejando una gran serie ante Fenerbahçe. Otro mexicano que brilló en Europa recientemente es Rodrigo Huescas, ex Cruz Azul .

Getty Images César Huerta brilla en Europa hoy tras dejar Chivas hace varios años atrás

Cabe destacar que Huerta fue perdiendo la titularidad, aunque siguió sumando minutos en la recta final de la campaña. Se desempeñó jugando por ambas bandas, tanto extremo por derecha como por izquierda. Fue probado de interior e incluso, hasta de lateral. En esta segunda temporada, su gran reto será volver a consolidarse como titular y convertirse en un jugador importante para el club, y herramientas tiene de sobra para conseguirlo.

¿Cómo fue la carrera de César Huerta hasta la actualidad?

Huerta se formó en las fuerzas básicas de Chivas, pasando por la Sub 17 y Sub 20. Ya en 2019, debutó como jugador profesional en el Rebaño aunque su estadía no duró demasiado. En 2020, fue cedido al Monarcas Morelia y luego volvió a ser prestado, esta vez a Mazatlán. Regresó a Guadalajara en 2021 y tras una temporada y media allí, fichó por Pumas en 2022 como agente libre. Allí brilló para luego llegar a Europa en enero de 2025.

¿Cuál era el valor de mercado de César Huerta en Chivas y cuál es en la actualidad?

Durante sus primeros pasos en Chivas, el valor de mercado de Huerta era ínfimo, pues costaba apenas 400 mil euros, según indica Transfermarkt. En 2022, previo a llegar a Pumas, su precio alcanzó el millón. Sin embargo, en la actualidad se encuentra en el mejor momento de su carrera, ya que su ficha está valorada en 6 millones de euros.