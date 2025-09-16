Un día rechazó jugar en el América y hoy se los restriega con estas publicaciones

El Club América no tuvo el resultado esperado tras el Clásico Nacional y los aficionados señalaron quién fue el peor jugador de las Águilas ante Chivas . Si bien es cierto que André Jardine quiere dar vuelta la página y seguir enfocado en el Apertura 2025, un futbolista que rechazó a los de Coapa para finalmente jugar en el Rebaño se burló de ellos en redes sociales tras haberse quedado con el clásico.

Se trata de Efraín Álvarez, delantero de tan solo 23 años, quien estuvo cerca de fichar por el América en el pasado libro de pases, pero que finalmente se decantó por jugar en Chivas. Luego de la victoria en el Clásico Nacional, el atacante compartió un breve mensaje donde dejó claro su orgullo por representar al Guadalajara: “Esto es Chivas”, escribió junto a dos corazones rojiblancos en Instagram. Por otro lado, André Jardine podría tener su primera baja de cara al Clausura 2026 .

@efra_26 / IG Efraín Álvarez se burló del América en redes

Como si fuese poco, Álvarez replicó otra publicación que decía: “Nada como jugar tu Primer Clásico Nacional con el equipo de tus amores”, dejando en claro que el delantero es fanático de Chivas y no tiene sentimientos por el América. Cabe destacar que Efraín era uno de los objetivos de las Águilas tras la salida de Diego Valdés al futbol argentino, sin embargo, el jugador terminó eligiendo a Chivas.

IG Efraín Álvarez y su mensaje al América

Los números de Efraín Álvarez en Chivas

Si bien es cierto que Álvarez decidió jugar en Guadalajara, Gabriel Milito aún no le asegura la titularidad. Desde que comenzó la temporada, suma 10 partidos jugados entre todas las competiciones y ha logrado anotar 2 goles y repartir 2 asistencias. Sin embargo, en total jugó 594 minutos, casi la mitad de los minutos posibles. Pese a ello, siempre supo responder bien dentro del terreno de juego.