Este es el día en el que la Selección Mexicana debe entregar la lista final para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Luego de una Fecha FIFA que en el papel resultó muy productiva para la Selección Mexicana de Futbol, al haber enfrentado a Portugal y Bélgica, Javier Aguirre y su cuerpo técnico están encarando uno de los más grandes desafíos y es conformar esa lista de 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM que arranca en 70 días.

México, pese a una lista de hasta 10 bajas por lesión de futbolistas que en este ciclo han sido pieza clave, se ha encontrado con gratas sorpresas como un buen nivel de Brian Gutiérrez, un orden y liderazgo de Erick Lira y una integración ideal de Álvaro Fidalgo tanto en lo deportivo como en la parte colectiva con el grupo.

Diversos apuntes se lleva Javier Aguirre luego del empate ante Portugal del sábado pasado cuando el Estadio reabrió sus puertas, todo eso sin dejar de lado especialmente el primer tiempo contra Bélgica en el que la alineación que presentó supo hacerle un gran juego a los belgas y en el que diferentes especialistas coinciden que ha sido entre lo mejor que ha mostrado México en mucho tiempo.

El problema para Javier Aguirre ahora radica, en que ha dicho claramente que jugadores lesionados y sin minutos, será muy complicado tenerlos en la convocatoria, pero puede ser que esos lesionados como por ejemplo Edson Álvarez, Santiago Gimenez o hasta un Luis Chávez que ya regresó a las canchas se recuperen, su gran interrogante sería quedarse con elementos que actualmente le han rendido o arriesgarse con los que van saliendo de sus diferentes cuadros.

Everardo Lopez, Carlos Rodriguez, Jesus Gallardo, Erik Lira during Mexico National Team Training Session, prior International Friendly match against Belgium National Team at Centro de Soldier Field Stadium, on March 30, 2026 in Chicago, Illinois, United States.|Carlos Ramirez/Carlos Ramirez

Momento clave de la Selección Mexicana y los convocados

El cuerpo técnico de la Selección Mexicana tiene semanas de intensa labor, estar vigilando de cerca a todos los posibles convocados, su rendimiento, motivación, goles, asistencias, atejadas y claramente su condición física.

Cada jugador tomaría este punto, como que ahora comienza la verdadera competencia pues para el 11 de mayo como límite México deberá entregar una prelista de 55 jugadores en la cual entran futbolistas de todo tipo y posición.

Pero el 1 de junio o antes, México como el resto de las 48 selecciones clasificadas deberán de entregar su lista final definitiva de 26 convocados en donde como siempre ocurre habrá polémica por unos que van o se quedan.

La Selección Azteca tiene aún cuatro días claves

- 6 de mayo concentración extendida con jugadores de Liga MX convocados

- 22 de mayo amistoso vs Ghana (pensando en Sudáfrica)

- 29 de mayo amistoso vs Australia

- 4 de junio amistoso vs Serbia (pensando en Chequia)