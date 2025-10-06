Serie Divisional: Dodgers buscan poner contra las cuerdas a los Phillies en el Juego 2

El Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Filis de Filadelfia promete emociones al límite este lunes por la tarde.

Después de la victoria agónica de los Dodgers en el Juego 1, la presión recae por completo sobre los locales, que buscarán empatar la serie antes de viajar a la costa oeste.

El duelo está programado para las 4:08 pm, tiempo del centro de México, en el Citizens Bank Park, donde se espera un ambiente eléctrico.

Los Dodgers, con el ánimo a tope tras su remontada del sábado, tienen la oportunidad de ponerse 2-0 arriba y dejar la serie al borde de la definición en casa.

Por su parte, los Filis saben que una derrota los dejaría con la soga al cuello y necesitan reaccionar de inmediato si quieren mantener vivas sus aspiraciones de llegar a la Serie de Campeonato.

Snell y Luzardo protagonizan duelo de zurdos

El montículo verá un choque de brazos zurdos de alto nivel. Los Dodgers confiarán en Blake Snell (5-4, 2.35 ERA), quien ha brillado en su regreso tras una lesión en el hombro.

Snell, campeón del Cy Young en 2023, lanzó siete entradas de dos carreras en su más reciente apertura de playoffs y llega con un dominio reciente sobre Filadelfia, a quienes ponchó 12 veces en su última salida de temporada regular.

Del otro lado estará Jesús Luzardo (15-7, 3.92 ERA), la sensación peruano-venezolana que se ha convertido en el as inesperado de los Filis.

Luzardo lideró al equipo en ponches (216) y, pese a algunos altibajos, cerró la temporada con una efectividad de 3.03 en sus últimas 30 aperturas.

Su control será clave para evitar otro festival de jonrones como el del sábado, cuando Teoscar Hernández conectó el batazo decisivo para los angelinos.

Dodgers encendidos y Filis bajo presión

La ofensiva de los Dodgers vive un gran momento. Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman y Teoscar Hernández se mantienen como el corazón ofensivo, mientras que Kiké Hernández sigue confirmando su apodo de “Mr. Octubre”.

El bullpen también llega descansado gracias al día libre del domingo, con Roki Sasaki listo para cerrar si la situación lo amerita.

Los Filis, en cambio, enfrentan dudas con la lesión en la ingle de Harrison Bader, y su ofensiva -encabezada por Bryce Harper y Trea Turner- necesita despertar.

Con la serie en juego y el orgullo de Filadelfia de por medio, el Juego 2 pinta como un auténtico duelo de poder a poder entre dos franquicias que no se guardan nada en esta postemporada 2025 de Grandes Ligas.