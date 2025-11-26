Diablos vs Sultanes, la Final del torneo RISING STARS de la Liga Mexicana de Beisbol

El trepidante e innovar torneo de la Liga Mexicana de Beisbol e impulsado por Tigres de Quintana Roo que busca el desarrollo de talento, llega a la instancia final, donde los Diablos Rojos del México enfrentarán a los Sultanes de Monterrey en la Final del Torneo Rising Stars, confrontación que arrancará el jueves 27 de noviembre en el Estadio Beto Ávila.

La ‘Pandilla Escarlata’ llega a otra Final, y se disputará el título de este torneo después de terminar la campaña regular con una marca de 11-1, dándole el primer sitio de la tabla de posiciones, y contando con la mejor ofensiva con el porcentaje de bateo de .302 y el mejor staff de lanzadores con su efectividad de 2.75. Con esa denodada labor, enfrentó a los Acereros de Monclova en la Semifinal de Rising Stars y los borró del mapa al ganarles los dos encuentros por pizarras de 3-2 y de 5-1.

Por su parte, los Sultanes arriban a la gran Final por el campeonato de la primera edición de este certamen, al dejar en el camino a los Leones de Yucatán, a quienes derrotaron en dos choques en la antesala de la Final. La escuadra de Monterrey, concluyó el calendario regular con récord de 7-5, que los colocó en el tercer escalón de la clasificación.

En el Torneo Rising Stars, Diablos y Sultanes se vieron las caras dos veces, siendo ambos duelos para la escuadra capitalina, que se agenció la victoria por pizarra de 7-0 en el primer encuentro celebrado el 11 de noviembre y por 5-1 en el segundo enfrentamiento que se efectuó el 15 de noviembre.

CALENDARIO DE LA FINAL DE RISING STARS

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE

-Sultanes vs Diablos Rojos | 19:00 horas

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

-Diablos Rojos vs Sultanes | 19:00 horas

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

-Sultanes vs Diablos Rojos | 19:00 horas**

**En caso de ser necesario

Horarios tiempo del centro de México

Serie a ganar 2 de un máximo de 3 juegos