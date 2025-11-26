deportes




Diablos vs Sultanes, la Final del torneo RISING STARS de la Liga Mexicana de Beisbol

El competitivo torneo de la LMB bautizado como Rising Stars 2025, enfrentará en la Final a los Diablos Rojos del México midiéndose ante los Sultanes de Monterrey.


Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Home Run Azteca
El trepidante e innovar torneo de la Liga Mexicana de Beisbol e impulsado por Tigres de Quintana Roo que busca el desarrollo de talento, llega a la instancia final, donde los Diablos Rojos del México enfrentarán a los Sultanes de Monterrey en la Final del Torneo Rising Stars, confrontación que arrancará el jueves 27 de noviembre en el Estadio Beto Ávila.

Te podría interesar: Shohei Ohtani le da las gracias a los Dodgers y tiene en la mira a su nuevo equipo

La ‘Pandilla Escarlata’ llega a otra Final, y se disputará el título de este torneo después de terminar la campaña regular con una marca de 11-1, dándole el primer sitio de la tabla de posiciones, y contando con la mejor ofensiva con el porcentaje de bateo de .302 y el mejor staff de lanzadores con su efectividad de 2.75. Con esa denodada labor, enfrentó a los Acereros de Monclova en la Semifinal de Rising Stars y los borró del mapa al ganarles los dos encuentros por pizarras de 3-2 y de 5-1.

Por su parte, los Sultanes arriban a la gran Final por el campeonato de la primera edición de este certamen, al dejar en el camino a los Leones de Yucatán, a quienes derrotaron en dos choques en la antesala de la Final. La escuadra de Monterrey, concluyó el calendario regular con récord de 7-5, que los colocó en el tercer escalón de la clasificación.

Te podría interesar: Estos son los ganadores de los reconocimientos de las Grandes Ligas 2025

En el Torneo Rising Stars, Diablos y Sultanes se vieron las caras dos veces, siendo ambos duelos para la escuadra capitalina, que se agenció la victoria por pizarra de 7-0 en el primer encuentro celebrado el 11 de noviembre y por 5-1 en el segundo enfrentamiento que se efectuó el 15 de noviembre.

CALENDARIO DE LA FINAL DE RISING STARS

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE

-Sultanes vs Diablos Rojos | 19:00 horas

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

-Diablos Rojos vs Sultanes | 19:00 horas

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

-Sultanes vs Diablos Rojos | 19:00 horas**

**En caso de ser necesario

Horarios tiempo del centro de México

Serie a ganar 2 de un máximo de 3 juegos

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

