deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

Shohei Ohtani le da las gracias a los Dodgers y se prepara para representar a este equipo

Ohtani compartió una publicación en sus redes sociales que provocó sorpresa entre los seguidores de Los Angeles Dodgers

Shohei Ohtani agradeció a los Dodgers
Instagram: @shoheiohtani
Shohei Ohtani agradeció a los Dodgers
Francisco Fernández
Home Run Azteca
Compartir

Shohei Ohtani agradeció a Los Angeles Dodgers, luego de conquistar la Serie Mundial 2025 y se despidió del equipo de la MLB para concentrarse con Japón de cara al Clásico Mundial de Béisbol en donde también buscará hacerse del bicampeonato.

Te puede interesar: Las fechas MÁS DESTACADAS en el Calendario 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

MEJOR NI HABLAMOS: FC Juárez 2-1 Pachuca | Play-In Apertura 2025

Shohei Ohtani se despide de Los Angeles Dodgers en redes sociales

"Gracias a todos los fans por otra gran temporada. Entrenaré duro y espero vernos a todos el año que viene. Feliz de jugar y representar a Japón de nuevo", escribió Ohtani en sus redes sociales junto con una imagen en donde agradecía a sus aficionados.

Sin embargo, no se trató de un adiós definitivo, sino de un hasta luego que provocó confusión y sorpresa entre sus seguidores en redes sociales.

La publicación de Ohtani también estuvo acompañada por una serie de fotografías en donde se le ve con el equipo nacional japonés celebrando su título mundial obtenido en la edición anterior.

Con este mensaje, Ohtani confirmó que jugará con Japón en el Clásico Mundial de Béisbol, torneo que ya conquistó en el 2023 en el que incluso fue nombrado el Jugador Más Valioso (MVP), pero en cuanto termine el certamen continuará su carrera con Los Angeles Dodgers.

Shohei Ohtani y Japón defenderán su título en el Clásico Mundial de Béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol comenzará el próximo 5 de marzo. Japón se encuentra emparejado en el Grupo C junto con Australia, Corea del Sur, República Checa y China Taipéi.

Japón fungirá como anfitrión de su sector con sus juegos en el Tokyo Dome de la capital nipona.

Te puede interesar: Estadio Centenario, casa de Olmecas de Tabasco VIBRÓ con la coronación de Miss Universo de Fátima Bosch

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Francisco Fernández

Autor / Redactor

Francisco Fernández

Te Recomendamos

Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista: Salvador Escobar Nuevo presidente de Liga Arco Mexicana del Pacífico
DEPORTVXPRESS.jpg
Home Run Azteca
MVP Marmolejos, pitcher Contreras y el manager Lorenzo Bundy | Serie del Rey LMB 2025 DEPORTV
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Santiago Harp en la Serie del Rey 2025 | Visión escarlata tras el título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Don Alfredo Harp en la Serie del Rey 2025 | El legado detrás del título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Horacio de la Vega habla sobre el futuro de la LMB | Serie del Rey 2025 y legado escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Carlos Sepúlveda: ‘Este título es para la afición’ | Entrevista en la Serie del Rey 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Allen Córdoba en la Serie del Rey 2025 | El héroe del bicampeonato con Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Julián Ornelas y su mamá hablan tras el título 18 | Serie del Rey 2025 con alma escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Haper Gamboa en la Serie del Rey 2025 | El capitán bicampeón habla claro
TOP5HRUNMINIS2 (3).jpg
Home Run Azteca
Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025
×
×