Shohei Ohtani le da las gracias a los Dodgers y se prepara para representar a este equipo

Shohei Ohtani agradeció a Los Angeles Dodgers, luego de conquistar la Serie Mundial 2025 y se despidió del equipo de la MLB para concentrarse con Japón de cara al Clásico Mundial de Béisbol en donde también buscará hacerse del bicampeonato.

Shohei Ohtani se despide de Los Angeles Dodgers en redes sociales

"Gracias a todos los fans por otra gran temporada. Entrenaré duro y espero vernos a todos el año que viene. Feliz de jugar y representar a Japón de nuevo", escribió Ohtani en sus redes sociales junto con una imagen en donde agradecía a sus aficionados.

Sin embargo, no se trató de un adiós definitivo, sino de un hasta luego que provocó confusión y sorpresa entre sus seguidores en redes sociales.

La publicación de Ohtani también estuvo acompañada por una serie de fotografías en donde se le ve con el equipo nacional japonés celebrando su título mundial obtenido en la edición anterior.

Con este mensaje, Ohtani confirmó que jugará con Japón en el Clásico Mundial de Béisbol, torneo que ya conquistó en el 2023 en el que incluso fue nombrado el Jugador Más Valioso (MVP), pero en cuanto termine el certamen continuará su carrera con Los Angeles Dodgers.

Shohei Ohtani y Japón defenderán su título en el Clásico Mundial de Béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol comenzará el próximo 5 de marzo. Japón se encuentra emparejado en el Grupo C junto con Australia, Corea del Sur, República Checa y China Taipéi.

Japón fungirá como anfitrión de su sector con sus juegos en el Tokyo Dome de la capital nipona.

