El compromiso de Diego Cocca con los aficionados mexicanos

De cara al juego de la Selección Mexicana ante Estados Unidos, el cual se va a disputar el próximo 19 de abril en el Estadio de la Universidad de Phoenix, el entrenador de la Selección Azteca, Diego Cocca, asegura que sabe la responsabilidad de encarar un Clásico de Concacaf.

A pesar de ser un encuentro de carácter amistoso, el estratega argentino busca revancha por los encuentros que ha perdido México frente al cuadro de las Barras y las Estrellas cuando Gerardo Martino se encontraba al mando, buscando darle alegrías a los aficionados.

“Por supuesto (que me siento mexicano), yo tengo una oportunidad de darle al futbol mexicano y a este país algo de lo que me dio en todos los sentidos. Sé lo que significa para la gente este partido y por eso lo tomo con responsabilidad, para darle alegría”, dijo Diego Cocca en conferencia.

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