OFICIAL: América lanza su uniforme para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; lista de precios y contra quién lo estrenarían

La espera ha terminado para la afición azulcrema. Este día, adidas y el Club América presentaron oficialmente la nueva equipación de local que el conjunto de Coapa utilizará durante la temporada 2026-2027. Este lanzamiento es sumamente especial, pues marca el inicio de la cuenta regresiva rumbo al 110 aniversario de la institución, reinterpretando los símbolos más representativos de su historia para la nueva generación de seguidores.

El diseño es inspirándose en las épicas décadas de los 80 y 90. Con una vibrante base amarilla, el jersey presenta un patrón de gran formato inspirado en el escudo del equipo al frente, mientras que los emblemas del club y de adidas lucen al centro del pecho. Los detalles en azul y rojo regresan para reforzar la identidad del club, complementados por las icónicas tres franjas en los hombros con un patrón en negro y rojo. En la parte posterior del cuello, la inscripción “Grandes de Corazón” completa una estética audaz que honra la pasión y el compromiso histórico de las Águilas.

Precios y disponibilidad

Para los seguidores que deseen adquirir esta nueva piel, el Club América ha puesto a disposición tres variantes. La versión Authentic, diseñada con tecnología de alto rendimiento para el terreno de juego, tiene un costo de $3,199.00 pesos. Por otro lado, la versión de manga larga se comercializa en $2,199.00 pesos, mientras que la versión para aficionado se encuentra disponible por un precio de $1,999.00 pesos.

La grandeza continúa, adidas y Club América presentan el jersey home para 2026-2027 rumbo al 110 aniversario. 💙💛



Disponible en @AmeShopMx y @adidasMX. 🦅



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El estreno oficial de esta nueva indumentaria ya tiene fecha y rival confirmados: el equipo portará el nuevo uniforme durante la jornada 1 del torneo Apertura 2026, cuando las Águilas se enfrenten al Querétaro. Será en este duelo donde el América buscará iniciar con el pie derecho el camino hacia un nuevo título, luciendo con orgullo el legado de su historia.

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