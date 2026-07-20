Juega en Tigres, es titular y buscará revancha con la Selección Mexicana; estos son sus números

La Copa Mundial de la FIFA 2026 trajo consigo la consagración de algunos jugadores que forman parte de la Liga BBVA MX a través de los equipos más importantes de México, así como la decepción de otros atletas que, pese a estar en equipos importantes como Tigres, no asistieron a dicho evento.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Uno de los ejemplos más claros de lo anterior es Diego Lainez, extremo ofensivo que cuenta con 26 años de edad y que, pese a tener un gran año con los Tigres de la UANL, no fue convocado por Javier Aguirre, por lo que todo haría indicar que buscará revancha rumbo al 2030.

¿Por qué Diego Lainez no fue considerado por la Selección Mexicana?

Durante los primeros llamados de Javier Aguirre al mando de la Selección Mexicana Diego Lainez fue un infaltable gracias a la calidad que demostró, sobre todo, en los últimos dos torneos con Tigres, mismos en donde llegó a la final del Apertura 2025 y a la final de la Concacaf Champions Cup.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

No obstante, todo cambió con las convocatorias de inicios de este año, mismas en donde Diego Lainez dejó de aparecer. Ante ello, todo haría indicar que el jugador de Tigres no convenció a Javier Aguirre porque, en esencia, su Selección no contaba con perfiles similares a los del canterano azulcrema.

Hoy, con Rafael Márquez a la cabeza, Diego Lainez deberá emular el nivel que tuvo en los últimos meses si lo que quiere es regresar a la Selección Mexicana rumbo al Mundial del 2030, evento en donde tendrá 30 años y en donde contará con la madurez suficiente para poder ser diferencial en el campo.

¿Cuáles son los números de Diego Lainez en Tigres?

Luego del buen paso que tuvo por el Club América, así como de la corta aventura que vivió con el Real Betis, Diego Lainez fue fichado por Tigres en agosto del 2023, por lo que ya tiene tres años en la Sultana del Norte. En este tiempo, el mexicano acumula 14 goles y 25 pases a gol en 155 duelos disputados.