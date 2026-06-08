¿Qué le pasó? Dinamarca revela el reporte médico de Christian Eriksen tras desplomarse en pleno partido contra Ucrania

Christian Eriksen volvió a desvanecerse en pleno partido este domingo 7 de junio durante el amistoso internacional que enfrentó a la Selección de Dinamarca en contra de Ucrania, tal y como le ocurrió en la Eurocopa 2020 en donde cayó en medio del encuentro ante Finlandia.

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Revelan parte médico de Christian Eriksen tras desvanecerse en pleno partido

Corría el minuto 65 del partido entre Dinamarca y Ucrania cuando Christian Eriksen se desvaneció dentro de la cancha, tomándose el pecho antes de caer, lo que de inmediato encendió las alarmas del cuerpo técnico danés.

Debido a los antecedentes de Eriksen, la preocupación fue mayor; sin embargo, el doctor Morten Boesen, quien había resucitado a Eriksen de su primer infarto en 2021, compartió un mensaje tranquilizador sobre el estado de salud del medicampista que milita actualmente en el Wolfsburgo.

A Eriksen se le había colocado un marcapasos luego de su evento cardíaco anterior, mismo que en esta ocasión ayudó a salvarle la vida gracias a su correcto funcionamiento, aseguró el médico del equipo.

"Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie. Como ya informé, el marcapasos funcionó correctamente", aseguró Boesen en un mensaje compartido en las rede sociales de la Selección Danesa.

"Estuvo inconsciente brevemente, pero recuperó la consciencia muy rápidamente y enseguida nos pusimos en contacto con él. Ahora necesita someterse a un examen más exhaustivo en el hospital para determinar la causa del incidente", continuó.

"Estamos en contacto constante con él y con los médicos del hospital. Christian está bien y me pidió que enviara saludos a todos los jugadores y les dijera que se encontraba bien", concluyó.

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