Director del Mexico Open at Vidanta anunció sorpresas para la segunda edición

Rodrigo Suárez Gilly, director del Mexico Open at Vidanta, afirmó en entrevista para Azteca Deportes que el torneo tendrá una segunda edición más completa y con muchas novedades para todos los aficionados.

“Muy agradecidos y felices con la alianza que hicimos con TV Azteca y Grupo Salinas para que esto sea una realidad, este evento en nuestro país es algo muy especial para todos”, expresó el presidente federación mexicana de golf Fernando Lemmen Meyer.

35 días nos separan de la segunda edición del Mexico Open at Vidanta. El paraíso que nos espera para hacernos vibrar otra vez. Hablar del Mexico Open es hablar del torneo de golf más importante de Latinoamérica. Por si fuera poco, se anunció el regreso del campeón, el #2 del mundo está de vuelta, Jon Rahm volverá para defender su corona.

Grupo Salinas reafirma su compromiso de seguir impulsando el golf en México, con el propósito de crear golfistas, pero también mejores seres humanos.

“Esto es una manera de impulsar el golf de México, es una forma muy padre porque también hay muchos niños que van a verlo”, dijo el golfista mexicano, José Islas.

Las distinciones que otorgó el Mexico Open at Vidanta

El evento Mexico Open at Vidanta otorgó la exención a dos golfistas mexicanos: Omar Morales (ganador del clasificatorio Value Next Generation) y a Sebastián Vázquez (el mejor mexicano del Tabachines Classic). Además de José Cristobal Islas, quien a su corta edad podrá enfrentarse a los mejores del mundo en un torneo único. De manera oficial fue presentado el Mexico Open at Vidanta dentro de las instalaciones de TV Azteca, torneo que tendrá la participación de los mejores golfistas del mundo y que se podrá disfrutar del 27 al 30 de abril en Puerto Vallarta.

El Mexico Open at Vidanta es uno de los torneos de golf más importantes del PGA TOUR, en el que, además de ver a los mejores jugadores del mundo, podrás encontrar una forma de disfrutar la cultura y gastronomía de uno de los Estados más ricos de la República Mexicana.