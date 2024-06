¡Fuerza, Don Omar!: Así reveló el cantante que padece cáncer

El famoso cantante William Omar Landrón Rivera, mejor conocido como Don Omar, compartió a través de sus redes sociales una noticia que ha causado conmoción en el mundo del espectáculo.

El cantante, rapero y compositor puertorriqueño-estadounidense, reveló a través de su cuenta de Instagram que se encuentra en tratamiento contra el cáncer, en un prestigioso centro médico de Estados Unidos, ubicado en la ciudad de Orlando, Florida.

Don Omar publicó una fotografía de su muñeca, portando un brazalete del centro médico, con el siguiente mensaje: “Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer, las buenas intenciones son bien recibidas, nos vemos pronto, #fuckcancer”, escribió el músico.

Inmediatamente, llovieron los mensajes de apoyo para el ‘Rey del Reguetón’, quien no ofreció detalles sobre el tipo de cáncer que padece.

No obstante, el intérprete y autor de ‘Morena’, no ha notificado cambios en su gira de conciertos que está programada para dar inicio en los próximos meses. De hecho, apenas el sábado pasado había compartido un video en donde hablaba sobre la elección de los bailarines y bailarinas que lo acompañarán en esta serie de conciertos bautizada “Don Omar back to reggaeton”, que daría inicio el próximo 7 de agosto.

La última vez que Don Omar visitó México fue en 2022, como parte de los artistas que pusieron el ambiente en el festival de música Flow Fest.

