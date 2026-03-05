Donald Trump se rinde ante Lionel Messi, pero no se olvida de Cristiano Ronaldo: “Mi hijo es fan de...”

Lionel Messi y el resto de integrantes del Inter Miami visitaron la Casa Blanca para entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprovechando su enfrentamiento en contra del DC United y como parte de la reunión protocolaria que tienen los campeones de la Major League Soccer (MLS) con los mandatarios estadounidenses.

Donald Trump no dejó pasar la oportunidad para elogiar a Messi tras su visita a la Casa Blanca, pero señaló que su hijo Baron es un gran admirador de Cristiano Ronaldo.

"Tengo el privilegio de decir algo que ningún presidente tuvo la oportunidad de decir antes: Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi", declaró el mandatario estadounidense.

Trump también recordó haber visto jugar a Pelé durante su etapa en el Cosmos de Nueva York y lo comparó con Messi, antes de lanzar una pregunta para los presentes: "¿Quién creen que sea mejor: Pelé o él?", a lo que Jorge Mas, dueño del Inter Miami, y el resto de los presentes se decantaron al unísono por el astro argentino.

El presidente estadounidense felicitó al Inter Miami por la obtención del título de la MLS y por su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025 en donde se convirtieron en el primer equipo de los Estados Unidos en derrotar a un club europeo en un torneo oficial, tras imponerse al Porto por 2-1.

Por su parte, Messi entregó a Trump un balón del Inter Miami autografiado por todos los integrantes del plantel como recuerdo de su visita.

