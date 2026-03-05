Donald Trump se rinde ante Lionel Messi, pero no se olvida de Cristiano Ronaldo: “Mi hijo es fan de...”

logo deportes horizontal
U.S. President Donald Trump honors reigning MLS champion Inter Miami CF players and team officials in Washington
Inter Miami CF captain Lionel Messi reacts as U.S. President Donald Trump holds a jeweled soccer ball with his signature on it that was gifted to him as he honors reigning Major League Soccer (MLS) champion Inter Miami CF players and team officials with an event in the East Room of the White House in Washington, D.C., U.S., March 5, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst|Jonathan Ernst/REUTERS

Escrito por: Francisco Fernández

Lionel Messi y el resto de integrantes del Inter Miami visitaron la Casa Blanca para entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprovechando su enfrentamiento en contra del DC United y como parte de la reunión protocolaria que tienen los campeones de la Major League Soccer (MLS) con los mandatarios estadounidenses.

Donald Trump se rinda ante Messi, pero no se olvida de Cristiano Ronaldo

Donald Trump no dejó pasar la oportunidad para elogiar a Messi tras su visita a la Casa Blanca, pero señaló que su hijo Baron es un gran admirador de Cristiano Ronaldo.

"Tengo el privilegio de decir algo que ningún presidente tuvo la oportunidad de decir antes: Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi", declaró el mandatario estadounidense.

Trump también recordó haber visto jugar a Pelé durante su etapa en el Cosmos de Nueva York y lo comparó con Messi, antes de lanzar una pregunta para los presentes: "¿Quién creen que sea mejor: Pelé o él?", a lo que Jorge Mas, dueño del Inter Miami, y el resto de los presentes se decantaron al unísono por el astro argentino.

El presidente estadounidense felicitó al Inter Miami por la obtención del título de la MLS y por su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025 en donde se convirtieron en el primer equipo de los Estados Unidos en derrotar a un club europeo en un torneo oficial, tras imponerse al Porto por 2-1.

Por su parte, Messi entregó a Trump un balón del Inter Miami autografiado por todos los integrantes del plantel como recuerdo de su visita.

