¿Dónde se va a jugar la Copa Oro 2023? Cuándo empieza y los participantes

Estamos a diez días de que inicie la Copa Oro 2023, el torneo más importante de la Concacaf a nivel de Selecciones. Aunque, aún faltan dos lugares por definirse para poder tener definidos todos los rivales que pelearán por la competencia.

El conjunto de la Selección Mexicana, de Estados Unidos y de Canadá son los equipos favoritos para poder levantar el título, aunque, podría terminar dando la sorpresa otro de los equipos.

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Equipos que participarán en la Copa Oro 2023

Para la Copa Oro 2023, son 16 selecciones las que van a estar participando. Por el momento, solo se conocen 13 equipos que ya tienen su lugar definido. Los equipos que estarán son: Canadá, Cuba, Costa Rica, Haití, Honduras, Trinidad y Tobago, Qatar, Panamá, El Salvador, Jamaica, Estados Unidos, Guatemala y México.

Mientras que los otros tres lugares que faltan por definirse saldrán entre: Antigua y Barbuda, Guadalupe, Guyana, Granada, Martinica, Santa Lucía, Surinam, Puerto Rico, Curazao, San Cristóbal y Nieves, Guyana Francesa y San Martín.

Los tres lugares se definirán de la siguiente manera:

Antigua y Barbuda jugará ante Guadalupe y el ganador se enfrentará al vencedor del partido entre Guyana vs Granada, el equipo se lleve el partido tendrá el primer boleto.

De igual forma, el ganador entre Martinica vs Santa Lucía se enfrentará al vencedor de Surinam vs Puerto Rico y la selección que salga victoriosa se llevará el segundo boleto,

Por último, el ganador de Curazao vs San Cristóbal y Nieves jugará ante el vencedor de Guyana Francesa vs San Martín y el que gane tendrá el tercer boleto.

Grupos de la Copa Oro 2023

Los Grupos del torneo son los siguientes:

Grupo A: Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua, y el Ganador Prelims 9 .

Grupo B: México, Haití, Honduras, y Catar.

Grupo C: Costa Rica, Panamá, El Salvador, y el Ganador Prelims 8.

Grupo D: Canadá, Guatemala, Cuba, y el Ganador Prelims 7.

¿Cuándo comienza el torneo?

La Copa Oro 2023 da inicio el sábado 24 de junio de 2023, el torneo se llevará a cabo en diferentes estadios y ciudades de Estados Unidos y Canadá. Los cuales son:

AT&T Stadium, Arlington, TX

Bank of America Stadium, Charlotte, NC

Soldier Field, Chicago, IL

TQL Stadium, Cincinnati, OH

DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale, FL

State Farm Stadium, Glendale, AZ

Red Bull Arena, Harrison, NJ

NRG Stadium, Houston, TX

Shell Energy Stadium, Houston, TX

SoFi Stadium, Inglewood, CA

Allegiant Stadium, Las Vegas, NV

Snapdragon Stadium, San Diego, CA

Levi’s Stadium, Santa Clara, CA

CITYPARK, St. Louis, MO

BMO Field, Toronto, Canadá

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