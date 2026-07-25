Ver GRATIS y EN VIVO el partido Tigres vs Atlético San Luis de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Después de un inicio complicado para ambos equipos, Tigres y Atlético de San Luis vuelven a la actividad este sábado 25 de julio con un objetivo en común: conseguir sus primeros puntos del Apertura 2026. El Estadio Universitario abrirá sus puertas para uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 2, en un partido que podrá seguirse completamente gratis por las plataformas de TV Azteca.

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Para los dirigidos por Guido Pizarro, el compromiso representa mucho más que tres puntos. Después de la derrota sufrida en la fecha inaugural frente a Tijuana, los felinos buscarán aprovechar su primer partido en casa para recuperar confianza y darle una alegría a su afición.

Del otro lado estará un Atlético de San Luis que también dejó buenas sensaciones pese a quedarse con las manos vacías. Los potosinos llegaron a tener contra las cuerdas al campeón Cruz Azul tras pnerse arriba por dos goles, pero terminaron cayendo en un duelo que dejó claro que cuentan con argumentos para competir.

Tigres vs Atlético San Luis, ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Un partido que puede marcar el rumbo de ambos

Aunque apenas comienza el torneo, el resultado puede ser importante para los dos proyectos. Tigres quiere evitar un segundo tropiezo consecutivo que aumente la presión en el arranque del campeonato, mientras que San Luis intentará demostrar que el nivel mostrado en la Jornada 1 no fue una casualidad.

Además, será una oportunidad para ver nuevamente en acción a futbolistas desequilibrantes como Diego Lainez, Juan Brunetta y André-Pierre Gignac por el lado universitario, mientras que Sébastien Salles-Lamonge y Leonardo Flores buscarán volver a liderar el ataque potosino.

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¿Dónde ver GRATIS Tigres vs Atlético de San Luis EN VIVO?

El partido entre Tigres y Atlético de San Luis, correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026, se disputará este sábado 25 de julio a las 7:00 PM (tiempo del centro de México) en el Estadio Universitario. La transmisión podrá seguirse completamente gratis por Azteca 7, así como en aztecadeportes.com, la App Oficial de TV Azteca Deportes.