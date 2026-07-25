La HORA EXACTA para ver EN VIVO el partido Toluca vs Cruz Azul en el Campeón de Campeones de la Liga BBVA MX

El primer trofeo oficial de la temporada en el futbol mexicano estará en disputa este sábado 25 de julio, cuando Toluca y Cruz Azul se enfrenten en una nueva edición del Campeón de Campeones de la Liga BBVA MX.

El partido reunirá a los dos clubes que marcaron el paso durante el último año. Por un lado aparece Toluca, ganador del Apertura 2025 y vigente campeón del Campeón de Campeones; del otro está Cruz Azul, monarca del Clausura 2026 y actual campeón de la Liga BBVA MX, que buscará sumar un nuevo título a sus vitrinas.

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El encuentro se disputará en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California, una sede que ya es una tradición para este tipo de partidos y donde se espera una importante presencia de aficionados de ambos equipos.

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Un duelo entre los dos grandes protagonistas del último año

Más allá del trofeo, el partido representa una nueva oportunidad para medir a dos plantillas que llegan como candidatas al título del Apertura 2026.

Cruz Azul comenzó la defensa de su campeonato con buenas sensaciones y quiere conquistar por cuarta ocasión el Campeón de Campeones. Además, llega con una racha positiva frente a los Diablos, ya que no pierde ante Toluca desde hace cinco enfrentamientos oficiales.

Del otro lado estará un Toluca acostumbrado a disputar finales en los últimos torneos. El conjunto escarlata intentará conservar el título que obtuvo el año pasado y confirmar que sigue siendo uno de los equipos más sólidos del futbol mexicano.

Con dos de las mejores plantillas de la Liga BBVA MX frente a frente, se espera un partido intenso desde el silbatazo inicial.

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¿A qué hora juega Toluca vs Cruz Azul?

Partido: Toluca vs Cruz Azul

Competencia: Campeón de Campeones 2026

Fecha: Sábado 25 de julio de 2026

Hora: 6:30 PM (tiempo del centro de México)

Sede: Dignity Health Sports Park, Carson, California