Dónde ver gratis EN VIVO México vs Costa Rica y el horario

Este sábado 8 de julio de 2023, se juegan los primeros dos partidos de los Cuartos de Final de la Copa Oro 2023. El primer partido del día es entre Panamá vs Qatar y el segundo es el de México vs Costa Rica. Ambos partidos son para conseguir un boleto a las semifinales. Ambos partidos se disputarán en el Estadio AT&T ubicado en Arlington, Texas, Estados Unidos.

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Así llegan México y Costa Rica

En el caso de la Selección Mexicana, se clasificó a los Cuartos de Final con el primer lugar del Grupo B tras acumular seis puntos. En la Fase de Grupos logró vencer a Honduras 4-0 con goles de Luis Romo, Orbelín Pineda y Luis Chávez, el segundo partido ganó ante Haití 3-1 con goles de Henry Martín y Santiago Giménez y perdió su último partido ante Qatar 1-0.

Por otra parte, Costa Rica clasificó en el segundo lugar del Grupo C tras conseguir cuatro puntos. Su primer partido lo perdieron ante Panamá 2-1, el segundo lo empataron 0-0 ante el Salvador y cerraron la fase ganando 6-4 ante Martinica.

¿A qué hora es el partido?

El partido de México vs Costa Rica se espera que inicie aproximadamente a las 20:07, sin embargo, si el partido de Panamá vs Qatar se va a tiempos extra o penales, se recorrería el partido de México por unos minutos.

¿Dónde ver el partido México vs Costa Rica?

El partido de México vs Costa Rica por el pase a las semifinales lo podrás ver totalmente en gratis y EN VIVO a través de las pantallas de Azteca Deportes: en Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

Acompaña en la transmisión a Christian Martinoli, Luis García, David Medrano, Jorge Campos y Luis Roberto Alves 'Zague

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