Las dos finales que se le vienen a Pumas y a Efraín Juárez si quieren seguir disfrutando de la Liga BBVA MX

En Ciudad Universitaria se respira tensión. Dos partidos, dos finales, y un objetivo claro: seguir soñando con la Liguilla. Pumas UNAM no tiene margen de error. Tras el empate ante Club León en la Jornada 15 del Apertura 2025 , los dirigidos por Efraín Juárez solo deberán aspirar a la victoria en los últimos dos juegos de la fase regular para seguir soñando con clasificar al Play-In de la Liga BBVA MX.

Los Felinos arrastran una racha de siete partidos sin conocer la victoria, un desempeño que se ve reflejado en la tabla del Apertura 2025: °13 con 15 unidades y fuera de la clasificación a la siguiente fase. Próximamente, Pumas se enfrentará a Xolos de Tijuana y a Cruz Azul, donde además de quedarse con los tres puntos, deberá aguardar por otros resultados para soñar con la clasificación .

@PumasMX / X Pumas deberá ganar sus últimos dos partidos para soñar con la Liguilla

Primera final: el reto ante Tijuana en CU

El domingo 2 de noviembre, Pumas recibirá a Tijuana en el Estadio Olímpico Universitario a las 12:00 horas (Ciudad de México) en un duelo directo por la clasificación al Play-In de la Liga BBVA MX. Los Xolos están dentro (de momento) en la octava posición con 21 unidades y cualquier resultado adverso que afecte a los universitarios, quedarán prácticamente fuera del torneo. La ventaja de jugar de local debe hacerse valer para seguir soñando.

Segunda final: la prueba de fuego ante Cruz Azul

En caso de llegar con vida a la última fecha del Apertura 2025, Pumas tendrá una verdadera prueba de fuego: Cruz Azul. Los Felinos visitarán a La Máquina el sábado 8 de noviembre a las 21:00 horas (CDMX) y, nuevamente, el único resultado válido será la victoria. El panorama es difícil, pero si Pumas quiere soñar con ser campeón de la Liga BBVA MX, deberá derrotar a uno de los principales favoritos, como lo es el equipo cementero.

Efraín Juárez le quita la presión a sus jugadores previo a la definición

Tras el empate ante León, el entrenador de Pumas afirmó que no existe presión de cara a los últimos partidos del Apertura 2025 y calificó su situación como un privilegio: “No es presión, es un privilegio y yo soy un privilegiado. Presión es estar en Gaza y no saber si vas a vivir o morir”, soltó en conferencia de prensa.

“Decirle a la gente que estamos vivos, que la vamos a pelear y que estamos a muerte vamos a ir partido tras partido, sí creo que a lo largo del torneo hemos merecido más”, sentenció el timonel mexicano. En 180 minutos, Efraín Juárez y Pumas sabrán si su historia sigue escribiéndose en la Liga BBVA MX o si el sueño terminó antes de tiempo.