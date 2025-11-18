deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

DT de Paraguay dijo algo que nadie creía sobre Javier Aguirre y su estrategia con la Selección Mexicana

El entrenador de la selección sudamericana habló en conferencia de prensa previo al duelo e impresionó a todos por lo que dijo del “Vasco”

DT de Paraguay dijo algo que nadie creía sobre Javier Aguirre y su estrategia con la Selección Mexicana
Selección Paraguaya de Futbol
DT de Paraguay dijo algo que nadie creía sobre Javier Aguirre y su estrategia con la Selección Mexicana
José Alejandro
Selección Azteca
Compartir

Gustavo Alfaro consideró que Javier Aguirre es un entrenador con experiencia y calidad, y hasta lo comparó con los catalogados como mejores dt del mundo. El director técnico de Paraguay dijo esto que nadie creía del “Vasco”, quien está nominado al The Best 2025 , y sobre su estrategia para encarar el duelo con la Selección Mexicana.

México se medirá ante Paraguay este martes en el segundo encuentro de la Fecha FIFA de noviembre, que será transmitido por TV Azteca Deportes . Ambas selecciones vienen ávidas de triunfos, pues la primera de ellas registró un empate ante Uruguay y la segunda una derrota contra Estados Unidos.

Javier Aguirre Selección Mexicana
Selección Paraguaya de Futbol
Gustavo Alfaro reconoció a Javier Aguirre como un entrenador de experiencia y calidad

Está con entrenadores de primerísimo nivel, los mejores entrenadores del mundo: [Arne] Slot, [Enzo] Maresca y Luis Enrique. Bienvenido sea que esté en ese nivel”, mencionó Alfaro, quien agregó que recientemente le pasaron la página para realizar la votación de los premios The Best.

TE PUEDE INTERESAR:

La estrategia de Gustavo Alfaro para enfrentar a la Selección Mexicana

El entrenador de Paraguay aseveró que no repetirá el mismo cuadro que utilizó contra Estados Unido para el partido de este martes 18 de noviembre ante la Selección Mexicana. Lo anterior, ya que los jugadores tienen poco tiempo de recuperación, incluso su primer entrenamiento fue hasta el lunes.

@aztecadeportes Habrá 7 cambios vs Paraguay. El Vasco Aguirre adelantó que habrá 7 cambios en la alineación titular respecto al once inicial que presentó vs Uruguay, esto con la intención de poder observar a la mayoría de los convocados. #MiSelecciónAzteca#MiSelecciónAzteca #México #paraguay #seleccionmexicana #worldcup ♬ sonido original - AztecaDeportes

“Haremos [entrenamiento] después de la conferencia para ver, más que nada, el estado de recuperación de los jugadores, pero serán muy poquitos los que puedan repetir para el partido contra México”, dijo el argentino, quien dejó a Costa Rica en verano de 2024 para clasificar a Paraguay al Mundial 2026.

Misma estrategia replicará Javier Aguirre, quien mencionó en conferencia de prensa que realizará hasta 7 cambios para el partido de Paraguay que arrancará en punto de las 7:30 de la tarde (hora centro de México) en el Alamodome de Houston, Texas.

Selección Mexicana
Paraguay
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

José Alejandro

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
¡Histórico! México Sub-17 vence a Argentina | Todos los Goles y Jugadas
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: Luis García y Zague Analisis del México vs Uruguay | TV Azteca Deportes
raul abucheos.jpg
Selección Azteca
Raúl Jiménez Explota: ‘Tristeza Jugar de Local y Que Te Abucheen’
Resumen Selección MX.jpg
Selección Azteca
Resumen México vs Uruguay | Amistoso Internacional | Fecha FIFA | 15 Noviembre
Thumbnail
Selección Azteca
Montes y Araújo se Enfrentan: Se Calienta México vs Uruguay | 15 Noviembre 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Se Calienta el Partido: Diego Lainez se Engancha con Jugador de Uruguay | México vs Uruguay 2025”
Thumbnail
Selección Azteca
Tiro Libre de Raúl Jiménez: ¡A Nada del Gol! | México vs Uruguay 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Gilberto Mora Falla el Primero para México Frente al Arco | México vs Uruguay 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Entrada Temeraria a Gilberto Mora: Era Roja y Quedó en Amarilla | México vs Uruguay 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Primer tiro de México: Atajada fácil del arquero de Uruguay | México vs. Uruguay Fecha FIFA
×
×