DT de Paraguay dijo algo que nadie creía sobre Javier Aguirre y su estrategia con la Selección Mexicana

Gustavo Alfaro consideró que Javier Aguirre es un entrenador con experiencia y calidad, y hasta lo comparó con los catalogados como mejores dt del mundo. El director técnico de Paraguay dijo esto que nadie creía del “Vasco”, quien está nominado al The Best 2025 , y sobre su estrategia para encarar el duelo con la Selección Mexicana.

México se medirá ante Paraguay este martes en el segundo encuentro de la Fecha FIFA de noviembre, que será transmitido por TV Azteca Deportes . Ambas selecciones vienen ávidas de triunfos, pues la primera de ellas registró un empate ante Uruguay y la segunda una derrota contra Estados Unidos.

Selección Paraguaya de Futbol Gustavo Alfaro reconoció a Javier Aguirre como un entrenador de experiencia y calidad

“Está con entrenadores de primerísimo nivel, los mejores entrenadores del mundo: [Arne] Slot, [Enzo] Maresca y Luis Enrique. Bienvenido sea que esté en ese nivel”, mencionó Alfaro, quien agregó que recientemente le pasaron la página para realizar la votación de los premios The Best.

TE PUEDE INTERESAR:



La estrategia de Gustavo Alfaro para enfrentar a la Selección Mexicana

El entrenador de Paraguay aseveró que no repetirá el mismo cuadro que utilizó contra Estados Unido para el partido de este martes 18 de noviembre ante la Selección Mexicana. Lo anterior, ya que los jugadores tienen poco tiempo de recuperación, incluso su primer entrenamiento fue hasta el lunes.

“Haremos [entrenamiento] después de la conferencia para ver, más que nada, el estado de recuperación de los jugadores, pero serán muy poquitos los que puedan repetir para el partido contra México”, dijo el argentino, quien dejó a Costa Rica en verano de 2024 para clasificar a Paraguay al Mundial 2026.

Misma estrategia replicará Javier Aguirre, quien mencionó en conferencia de prensa que realizará hasta 7 cambios para el partido de Paraguay que arrancará en punto de las 7:30 de la tarde (hora centro de México) en el Alamodome de Houston, Texas.