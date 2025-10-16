deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Esports
Nota

EA Sports FC 26: ¿Cuáles son los mejores agentes libres a los que podrás fichar GRATIS?

En los siguientes párrafos podrás conocer una lista actualizada de jugadores, tanto nacionales como internacionales, a los cuales fichar en el EA Sports FC 26.

ea-sports-fc-26-mejores-agentes-libres-gratis.jpg
Instagram: Hakim Ziyech / Memphis Depay
Alan Chávez - Marktube
Esports
Compartir

El EA Sports FC 26 sigue sorprendiendo a propios y extraños con su jugabilidad y la forma en cómo, finalmente, le dio a los jugadores offline algo llamativo en el videojuego. Y, precisamente, son ellos quienes podrán disfrutar de la lista de agentes libres que podrán fichar de forma totalmente gratuita.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Esta lista se realiza con base en los futbolistas que, en la vida real, están a punto de terminar contrato con sus respectivos clubes. Ante ello, los amantes del EA Sports FC 26 podrían pagar un mínimo costo por ellos o, bien, esperar a que sean agentes libres y ficharlos gratuitamente. ¿Quiénes destacan sobre el resto?

¿Qué agentes libres destacan para fichar gratis en el EA Sports FC 26?

Memphis Depay destaca como el primero y el agente libre más llamativo de este listado, pues con una valoración alta de 81 puntos puede convertirse en tu próxima estrella dentro del EA Sports FC 26. Otro que destaca es Hakim Ziyech, quien pese a tener 32 años cuenta con una media de hasta 78 unidades.

Te puede interesar: Así fue la espectacular entrada de Dr. Wagner III en su debut en NXT (VIDEO)

Te puede interesar: Conoce el espectacular jersey del Manchester City en colaboración con EA Sports FC

Victor Lindelof, defensor de 30 años con experiencia en Premier League y una media de 75 años, también se convertirá en agente libre en el EA Sports FC 26 de la misma forma que Roman Saiss, central que tiene 79 puntos pese a sus 35 años. Finalmente, también destaca el atacante Piatek, quien cuenta con un promedio de 78 puntos.

El apartado nacional tampoco queda descartado, pues si bien la Liga BBVA MX no aparece en el EA Sports FC 26 esto no sugiere que elementos como Luis Ángel Malagón (79), Roberto Alvarado (78), Alexis Vega (78) y Diego Lainez (76) no puedan ser fichados por tu equipo.

¿En qué modo de juego puedes disfrutar de los agentes libres?

Ten en cuenta que el fichaje de agentes libres se da, más precisamente, en el Modo Carrera, uno de los apartados más llamativos para los jugadores offline del EA Sports FC 26 . Para ello, puedes utilizar la función de búsqueda de jugadores o, bien, “contratar” a un ojeador para buscar atletas con máximo un año de contrato de acuerdo con tus necesidades.

Notable y Sobresaliente
Sports
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Esports
DYING LIGHT: THE BEAST – ¿El regreso del verdadero survival horror? | AZE REVIEW
Thumbnail
Esports
EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Sonic Racing: CrossWorlds. Velocidad, dinamismo y mucha diversión | AZE Review
Thumbnail
Esports
Metal Gear Solid: Snake Eater | El regreso de una leyenda | AZE Review
Thumbnail
Esports
Shinobi: Art of Vengeance – ¿El mejor juego de ninjas del año? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Madden 26 Review: ¿La entrega más realista de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Una exploción de colores, si no cooperas no juegas: Popucom | Aze Review
Thumbnail
Esports
F1 25: ¿El MEJOR simulador de Fórmula 1 de EA?
Thumbnail
Esports
VALE la pena jugar Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 por esto | AZE Review
Thumbnail
Esports
Rainbow Six: Mobile el título táctico ya está en todos lados ¿Vale la pena? | AZE Review
×
×