EA Sports FC 26: ¿Cuáles son los mejores agentes libres a los que podrás fichar GRATIS?

El EA Sports FC 26 sigue sorprendiendo a propios y extraños con su jugabilidad y la forma en cómo, finalmente, le dio a los jugadores offline algo llamativo en el videojuego. Y, precisamente, son ellos quienes podrán disfrutar de la lista de agentes libres que podrán fichar de forma totalmente gratuita.

Esta lista se realiza con base en los futbolistas que, en la vida real, están a punto de terminar contrato con sus respectivos clubes. Ante ello, los amantes del EA Sports FC 26 podrían pagar un mínimo costo por ellos o, bien, esperar a que sean agentes libres y ficharlos gratuitamente. ¿Quiénes destacan sobre el resto?

¿Qué agentes libres destacan para fichar gratis en el EA Sports FC 26?

Memphis Depay destaca como el primero y el agente libre más llamativo de este listado, pues con una valoración alta de 81 puntos puede convertirse en tu próxima estrella dentro del EA Sports FC 26. Otro que destaca es Hakim Ziyech, quien pese a tener 32 años cuenta con una media de hasta 78 unidades.

Victor Lindelof, defensor de 30 años con experiencia en Premier League y una media de 75 años, también se convertirá en agente libre en el EA Sports FC 26 de la misma forma que Roman Saiss, central que tiene 79 puntos pese a sus 35 años. Finalmente, también destaca el atacante Piatek, quien cuenta con un promedio de 78 puntos.

El apartado nacional tampoco queda descartado, pues si bien la Liga BBVA MX no aparece en el EA Sports FC 26 esto no sugiere que elementos como Luis Ángel Malagón (79), Roberto Alvarado (78), Alexis Vega (78) y Diego Lainez (76) no puedan ser fichados por tu equipo.

¿En qué modo de juego puedes disfrutar de los agentes libres?

Ten en cuenta que el fichaje de agentes libres se da, más precisamente, en el Modo Carrera, uno de los apartados más llamativos para los jugadores offline del EA Sports FC 26 . Para ello, puedes utilizar la función de búsqueda de jugadores o, bien, “contratar” a un ojeador para buscar atletas con máximo un año de contrato de acuerdo con tus necesidades.