Manchester city presenta nuevo jersey en colaboración con EA SPORTS FC

Se trata, posiblemente, de una de las colaboraciones más sorpresivas y, a su vez, llamativas de cara al futuro. En las últimas horas el Manchester City de la Premier League confirmó una agresiva colaboración con EA Sports FC, misma que trae consigo un jersey que ya presentaron a sus aficionados.

EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review

El Manchester City se ha convertido en uno de los clubes más importantes y ganadores a nivel mundial de la última década. Ante este hecho, EA Sports FC aprovechó su popularidad y decidió colaborar con ellos a través de un jersey alternativo que ha dejado muchos comentarios al respecto.

VIDEO: ¿Cómo luce el nuevo jersey del Manchester City?

A través de un par de videos y una foto en sus redes sociales fue como el Manchester City presentó un jersey alternativo, mismo que se asocia con la colaboración reciente entre el club y EA Sports FC, videojuego más reconocido que existe dentro del apartado del balompié.

Te puede interesar: El día en que Checo Pérez subió al podio en el GP de Estados Unidos estando enfermo

Te puede interesar: Así fue la espectacular entrada de Dr. Wagner III en su debut en NXT (VIDEO)

Se trata de una cuarta equipación que, entre sus características, incorpora un chip interactivo que permitirá a los aficionados acceder a contenidos digitales desbloqueables. El jersey es de color verde oscuro y se cubre de gráficos triangulares, por lo que el secreto oculto en el diseño aparece principalmente en el escudo del club.

El centro del escudo del Manchester City destaca por tener un chip NFC, el cual, al tocarlo con un smartphone, ayuda a la comunicación inalámbrica de dos dispositivos siempre y cuando estos estén a corto alcance. Con ello, se busca que los fanáticos del conjunto citizen puedan desbloquear contenido exclusivo del videojuego para con el club inglés.

¿Qué más incluye la asociación entre Manchester City y EA Sports FC?

La asociación entre el Manchester City y EA Sports FC también incluye una serie de artículos personalizados para los fans, así como selecciones exclusivas de futbolistas para el club.

¿Cuándo estrenará el Manchester City su nuevo jersey?

Un punto a destacar es que la colaboración entre el Manchester City y EA Sports FC no solo queda en la consola, pues la escuadra de la Premier League estrenará este jersey alternativo en el próximo duelo que tiene de Champions League, el cual se llevará a cabo a finales de octubre frente al Villarreal.