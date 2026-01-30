EA Sports FC 26 se olvida de Lamine Yamal en su última actualización

Uno de los secretos detrás del éxito que históricamente han tenido los videojuegos de futbol guarda relación con el Ultimate Team , la joya de la corona del EA Sports FC 26. Ante esta situación, vale decir que, en la última actualización, Electronic Arts se olvidó por completo de Lamine Yamal a pesar de la gran temporada que ha tenido.

Lamine Yamal se ha convertido en uno de los jugadores más importantes que el Barcelona tiene en la actualidad apareciendo, tanto con goles como asistencias, en partidos de La Liga, la Copa y la Champions League. Aún así, parece que el EA Sports FC 26 se olvidó de él en su última actualización del Ultimate Team.

¿Por qué el EA Sports FC 26 se olvidó de Lamine Yamal?

Este modo de multijugador tiene como objetivo contar con los mejores jugadores para, así, tener la mejor plantilla del mundo. Ante este hecho, el EA Sports FC 26 concede una serie de regalos y promociones en donde los gamers tienen la oportunidad de conseguir sobres en donde, en distintas ocasiones, aparecen jugadores de élite.

No obstante, la última gran promoción del EA Sports FC 26 tiene como nombre “Future Stars” y, en la misma, no aparece Lamine Yamal pese a tener la edad y el funcionamiento esperada para formar parte de la misma, lo cual ha encendido los ánimos de los seguidores que el español tiene alrededor del mundo.

Un punto a destacar, y que se ha vuelto más polémico entre los seguidores, guarda relación con otros elementos que sí forman parte de esta promoción, entre los que destacan Valentín Barco, Rodrigo Mora, Estevao, Vitor Reis, Álvaro Carreras y Doué, mismos que cuentan con números similares o inferiores a los de Lamine.

¿Cuántos goles y asistencias tiene Lamine Yamal en el Barcelona?

Desde su llegada al primer equipo en julio del 2023, Lamine Yamal se ha vuelto un jugador a seguir pues, con solo 18 años, está convertido en uno de los mejores del mundo. Para muestra de ello están sus números en el Barcelona , los cuales ascienden a 37 anotaciones y 47 pases a gol en 133 duelos disputados.