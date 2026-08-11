EA Sports FC 27 revela el cambio más grande respecto a la versión anterior que alegra a los fans

Poco a poco se han revelado detalles interesantes relacionados con el EA Sports FC 27, uno de los videojuegos más esperados de este año dentro del ambiente deportivo. Uno de ellos, curiosamente, guarda relación con un cambio abismal respecto a la edición 2026.

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Una de las razones por las cuales el EA FC26 recibió tantas críticas derivó de la forma en cómo la Inteligencia Artificial acaparó gran parte del rendimiento de los clubes. Ahora, dicha situación tendrá un cambio radical en la versión EA Sports FC 27, la cual saldrá el próximo 25 de septiembre.

¿Cuál es el cambio más grande del EA Sports FC 27 respecto al anterior?

Para esta edición EA buscará reducir de forma importante la automatización, por lo que, a partir de ahora, la influencia directa del jugador aumentará tanto en defensa como en ataque, por lo que elementos como la puntería, la colocación y las decisiones estarán decantadas por el usuario.

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En esencia, se trata de un hecho en donde las ayudas defensivas otorgadas por la Inteligencia Artificial se reducirán, por lo que ahora el usuario tendrá que tener más control respecto a sus jugadores al momento de un contragolpe, así como a la forma en cómo defienden su área.

¿Qué cambios tendrán los tiros de esquina en el EA Sports FC 27?

Otro punto a detallar es que, para esta versión del EA Sports FC 27, los tiros de esquina contarán con una cámara que se moverá hacia el área, lo cual permitirá controlar de mejor forma a los futbolistas que esperan el servicio cuando el jugador esté en posición de ataque.

Las carreras ofensivas serán más inteligentes al momento de reconocer los espacios disponibles y en paralelo a la defensiva del equipo rival. Finalmente, los pases filtrados podrán seguir la dirección indicada, pues a partir de ahora el balón seguirá una forma más estricta en relación a ediciones anteriores.