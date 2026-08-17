Así cambiarán los Tiros de Esquina en el EA Sports FC 27

El EA Sports FC 27 promete ser uno de los videojuegos deportivos más revolucionarios de todos los tiempos gracias a la cantidad de cambios de Electronic Arts podría presentar, sobre todo, en distintos formatos en relación con las ediciones anteriores, como por ejemplo los tiros de esquina.

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Los tiros de esquina se han vuelto un punto fundamental para los usuarios amantes del EA Sports FC, por lo que para la edición 27 este balón parado tendrá un detalle realmente interesante que hará de la jugabilidad una más complicada. ¿Quieres conocer más al respecto?

Este será el cambio del EA Sports FC en los tiros de esquina

A partir de la edición 27 del EA Sports FC, Electronic Arts modificará el funcionamiento pues, cada uno de los usuarios, tendrán la oportunidad de elegir la zona del centro, por lo que a partir de dicho momento la cámara se moverá hacia el área, lo cual permitirá controlar a los futbolistas.

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En otras palabras, los jugadores podrán controlar a sus respectivos futbolistas y los movimientos que estos hagan en el área. Es así como cada uno de estos podrán cambiar de jugador, así como proteger la posición en la que están o, bien, utilizar una nueva mecánica para cabecear.

¿Qué pasará con los pases filtrados en el EA Sports FC 27?

El portal ESPN señala que los pases filtrados, tanto rasos como bombeados, tendrán una menor corrección automática, por lo que a partir de ahora el balón tendrá una forma mucho más estricta de dirección marcada por el jugador, esto a pesar de que existe un espacio para el punto seleccionado.

De igual forma, aquellos jugadores que destaquen por ser regateadores en el EA Sports FC 27; es decir, quienes tengan atributos de agilidad, equilibrio y regate, tendrán la oportunidad de mantener la posición del balón a pesar de que reciban empujones de parte del equipo rival.