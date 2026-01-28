Revelan detalles sobre el EA Sports FC 27; ¿cómo será el modo Mundo Abierto?

El inicio de un nuevo año ha traído consigo una de las noticias más interesantes para los amantes de los videojuegos dentro del apartado deportivo. Esta guarda relación con Electronic Arts y el EA Sports FC 27 , mismo que podría contar con un nuevo modo de Mundo Abierto.

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que Electronic Arts cuente con una modalidad de Mundo Abierto para la siguiente edición del EA Sports FC luego de ver cómo esta función ha funcionado en la mayoría de los videojuegos, lo cual ha traído buenas ganancias económicas en estos.

¿Cómo se llamaría el modo Mundo Abierto del EA Sports FC 27?

Los rumores indican que Electronic Arts cada vez está más decidida a incorporar la modalidad de Mundo Abierto para la próxima edición del EA Sports FC 27 a fin de ganar algunos de los seguidores que ha perdido a lo largo de los años gracias a su cambio de nombre y las modalidades que ha presentado en ediciones recientes.

A perfect name for an open-world experience inside EA SPORTS FC. It was registered on January 23 on the website justia, a website for the registration of logos, patents and trademarks. #FC #Future #OpenWorld #FC27 pic.twitter.com/vNVa1rark3 — Matheus Gamer (@gamer_matheusx) January 27, 2026

Ante este hecho, el portal Instant Games News menciona que, durante el año pasado, se llevó a cabo una prueba privada para conocer las mejores, virtudes y defectos de esta nueva modalidad, misma en donde se observan las patentes y el logo oficial del videojuego en turno.

Del mismo modo, se tiene la marca registrada bajo el nombre de “FC The Grounds”, la cual buscaría motivas a los usuarios a probar esta nueva modalidad si es que se confirma para la próxima edición del EA Sports FC, la cual, como se ha hecho costumbre, llegará a mediados de este año.

¿Qué jugadores mexicanos destacan en el EA Sports FC 26?

El EA Sports FC 26 , pese a las críticas que tiene en su contra, se ha convertido en uno de los videojuegos deportivos más interesantes del año. Además, destaca por contar con jugadores mexicanos con un potencial importante, entre los que destacan Gilberto Mora, Erik Lira, Raúl Rangel y Marcel Ruiz.