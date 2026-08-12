EA Sports FC y la estupenda noticia que recibió a semanas para su lanzamiento

Estamos a tan solo unas semanas de que Electronic Arts sorprenda a propios y extraños con la llegada del EA Sports FC 27, el cual, de acuerdo con algunos insiders, puede convertirse en el videojuego deportivo más importante de las últimas décadas debido a sus funciones.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

Curiosamente, Electronic Arts ha recibido una noticia bastante interesante a unos meses del lanzamiento de su nuevo EA Sports FC que guarda estrecha relación con el formato Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, por lo que si quieres conocer más al respecto es preciso que te quedes aquí.

¿Qué noticia recibió EA Sports FC respecto a Nintendo?

A mes y medio de que se estrene oficialmente el EA Sports FC 27, el youtuber y amante de los videojuegos, Nate Miller, una fuente cercana a Electronic Arts le aseguró que el EA Sports FC 26 cuenta con alrededor de 9.8 millones de usuarios activos diarios en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Esta noticia luce un tanto llamativa, esto recordando que la edición 26 no fue del todo bien recibida en ninguna de las plataformas de videojuegos. Sin embargo, coincide no solo con las noticias relacionadas al EA Sports FC 27, sino con su lanzamiento en septiembre próximo.

Vale decir, sin embargo, que Electronic Arts no ha dado a conocer qué criterios suele utilizar para considerar a un jugador como un “usuario activo”, por lo que hay que tomar esta información con cautela. Además, hasta el momento se desconoce cuántos gamers activos tiene el juego en otras consolas.

¿Cuándo saldrá el EA Sports FC 27 y cuánto costará en la Nintendo Switch 2?

Prepárate, pues el EA Sports FC 27 saldrá a la venta el próximo 25 de septiembre del 2026 y, además, su costo ascenderá a los 69.99 dólares, motivo por el cual es preciso que comiences a ahorrar desde ahora si deseas disfrutar de este juego de cara al próximo mes.